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TikTok為何能大逆轉？美1神祕富豪、幕後推手浮上水面

中國新聞組／北京21日電
TikTok在美絕處逢生，神祕富豪Jeff Yass被指是關鍵人物。（視頻截圖）
TikTok在美絕處逢生，神祕富豪Jeff Yass被指是關鍵人物。（視頻截圖）

TikTok在美上演絕處逢生的大逆轉戲碼，先是在19日宣布停止向美國用戶提供服務，但12小時後，又因川普承諾暫緩執行禁令，隨即恢復營運。微信公眾號「牛彈琴」形容是當天「全世界最具戲劇性的新聞」，部分輿論也將其視為川普對中國發出的積極信號；這起「從急停到復活」的年度大戲，也讓身為關鍵人物的神祕億萬富翁浮出檯面。

綜合美國之音、新京報、騰訊新聞深網等媒體報導，川普在關鍵時刻出手拯救TikTok，堪稱是互聯網時代的「英雄救美」，然而從封禁到解禁，背後的原因似與一名美國億萬富翁有關。

據了解，金融投資公司須斯罕那國際集團（Susquehanna International Group，SIG）是字節跳動科技最大股東之一，目前持股約15%，而該集團持有的字節跳動科技股份，近半數由集團創辦人、共和黨重量級金主億萬富豪亞斯（Jeff Yass）擁有。路透、華爾街日報等媒體推測，亞斯就是讓川普改變對TikTok態度的幕後推手。

亞斯是SIG集團創辦人之一，據2024富比世全球億萬富豪榜顯示，他以276億美元的資產排在全球億萬富豪榜的第64位。金融時報報導，亞斯為共和黨候選人投入超過4600萬美元，是本屆選舉周期（2024年聯邦選舉周期）的最大捐助者；而亞斯之所以願意出錢為TikTok斡旋，最主要的原因就是SIG是字節跳動大股東。

雖然川普和亞斯的發言人都否認這些猜測，但在2024年3月川普與亞斯會面後，川普對TikTok態度確實發生變化，他在社交平台上發文反對封禁TikTok，並把矛頭指向臉書。

具有中國官方背景的微信公眾號「牛彈琴」分析，從川普表達想盡快與習近平見面，到推遲TikTok禁令，都顯示他「願意和中國談、願意與中國合作」的態度。

然而，TikTok的復活恐怕只是短暫現象，相關人士透露，字節跳動並未與美方達成任何協議，只是美方決定暫不執行法案，因此TikTok恢復營運。北京金誠同達律師事務所管理合夥人、決策委主任楊晨表示，目前「保護美國人免受外國對手控制應用程序侵害法」已經形成了法律，除非川普上台後，再對法律進行修改，或者是頒布新法律、提供救濟手段，使現有的「不賣就禁」法案難以實施外，基本沒有其他方案。

另外，川普曾表示希望讓美國取得TikTok 50%股權，中國網友認為美國「本質上還是要搶走TikTok」，也有人抱怨美方「先是要禁止，後面又不禁止了，現在又要拿走一半所有權」，說來說去，「就是要薅一把羊毛」。

美國一名女子拿著顯示TikTok app頁面的手機。（路透）
美國一名女子拿著顯示TikTok app頁面的手機。（路透）

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