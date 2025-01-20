昔稱「坍塌燈塔」今讚「關係新起點」 中官媒全面示好川普

在川普、習近平日前通話後，中國官媒人民日報19日在三版刊登重要評論欄目「鐘聲」文章表示，中美兩國擁有廣泛共同利益和廣闊合作空間，可以成為夥伴和朋友。圖為2019年6月，時任美國總統的川普，於大阪G20峰會，與大陸國家主席習近平會晤。(路透資料照片)

美國總統川普 就任前夕，中國官媒一反四年前川普卸任時發文「別了川普」，並稱其是「坍塌燈塔」、「破滅神話」，近日接力釋出評論文章全面向川普示好，除喊話「中美兩國完全可以成為夥伴和朋友」，還以「你中有我、我中有你」形容中美利益共同體。對於中國態度大轉變，外媒評論認為這是回應川普所表現出的欣喜與善意，但也可能只是暫時配合川普演出的瞹昧戲碼。

官媒人民日報昨在三版刊登評論欄目「鐘聲」文章稱，17日的「川習通話」為推動中美關係平穩過渡、良好開局注入了信心，強調中、美兩國可以成為夥伴和朋友，並形容中美關係已變成「你中有我、我中有你」的利益共同體。當前國際情勢下，中美兩國共同利益不是減少了，而是更多，並列舉過去4年，雙方團隊恢復和新建了20多個溝通機制，充分證明合作比摩擦好，對話比對抗好。

官媒環球時報也在今天凌晨發表題為「世界期待中美關係『有一個好的開始』」社評指出，川普在勝選後不久就提出「中國和美國可以一起解決世界上所有問題」，並積極表態盡早訪華，「我們欣賞美國當選總統從全球角度看待中美關係，在一些問題上亦能從民意出發，實事求是地看待中國的發展」。

文中說，中國樂見一個自信開放、繁榮發展的美國，美國也應該歡迎一個和平穩定、勤奮進取的中國。只有這樣，中美才能在新的歷史書頁上積累信任增量。

自由亞洲電台報導認為，中國官媒接連發表對川普釋出善意的文章，意在全面示好。法廣評論認為，中國藉此以良好的開端為川普2.0版中美關係定調。

不過，四年前川普連任失敗，北京也沒想到川普會在四年後東山再起，他離開白宮 次日，新華社發表短評「別了，川普」稱 「『燈塔』正在坍塌，『山巔』神話正在破滅」、「逆流而動者終將被淘汰」，對川普沒有一句好話。

不過，拜登 上台後，中方的期待落空，拜登在對外關係上基本延續前任的對華政策，不但沒有取消貿易制裁，還強化了高科技出口管制，同時擴大國際民主同盟。沒想到，川普又來了，但這次中國官媒態度頃刻變了，發文稱中美領導人通話是中美關係「新起點」，語氣樂觀。