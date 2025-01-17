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江西省台辦在南昌舉辦台胞聯誼會 200人歡聚迎春

中國新聞組／綜合報導
2025江西省台胞台屬迎春聯誼會，在南昌舉辦。(圖／本報江西南昌傳真)
2025江西省台胞台屬迎春聯誼會，在南昌舉辦。(圖／本報江西南昌傳真)

15日，江西省台辦在南昌舉辦2025江西省台胞台屬迎春聯誼會，各市台協會長、台聯會長、台協青委會主委、南昌職業大學等高校的台籍師生，以及台胞台企台屬代表共200餘人歡聚一堂，共慶佳節，共敘友情、共謀發展。

江西省台辦副主任沈兵秋致辭時表示，過去一年，是江西對台工作跑出加速度、幹出新樣子的一年。成功舉辦第19屆贛台（廬山）經貿文化合作交流大會、江西（漳州）對台農業招商引資推介會、贛台（撫州）經貿合作產業推介會等多項經貿合作活動，全省新註冊台資企業49家、現有台企增資48個、實際進資5.76億美元。

「每次參加省市台辦組織的活動，總有一種回娘家的感覺，今天氛圍更是倍加溫馨、讓人感動。」吉安市台協會長江瑜表示，回顧過往，在贛台企的每一分成績、每一個收穫，都得益於省市各級政府的傾力支持和台辦的關心幫助。新的一年，台協會將充分發揮橋梁紐帶作用，更好團結在贛台商台企，更多宣傳江西發展前景，讓愈來愈多的台商了解江西、投資江西，共同助力兩地融合發展、攜手共贏。

九江市台聯會長屈周喜表示，台聯會作為溝通、聯誼、團結、服務台胞台屬的社團組織，將繼續發揮自身優勢，以親情、鄉情為紐帶，廣泛聯繫和團結台胞台屬和旅台親友，切實當好高品質發展的推動者，引資引智的推介者、服務台胞台屬的志願者，打造具有親和力和凝聚力、感召力的台胞之家，為推進贛台交流合作與融合貢獻力量。

聯誼會現場氣氛熱烈，「讓我們期待明天會更好！」歌曲《明天會更好》掀起全場大合唱。

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