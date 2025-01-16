中國宣布：將恢復福建、上海赴台團隊旅遊

大陸文旅部網站宣布，將於近期恢復福建、上海居民赴台團隊遊。圖為上海虹橋機場。(中新社)

中國大陸文化和旅遊部（文旅部）17日公告，為進一步促進兩岸人員往來正常化和各領域交流常態化，回應台灣基層民眾和旅遊業界熱切期盼，增進兩岸同胞利益福祉，大陸方面將於近期恢復福建、上海居民赴台團隊遊。而大陸國台辦隨後指出，對此積極支持，樂見其成。國台辦強調，「希望民進黨當局正視島內主流民意和業界呼聲，儘早解除『禁團令』，取消島內民眾到大陸的旅遊警示，全面恢復兩岸客運直航航點航班，為兩岸人員往來和各領域交流創造有利條件」。

據大陸文旅部官網17日發布訊息，目前各項工作正積極籌備中，希望兩岸旅遊業界加強溝通對接，為大陸居民赴台團隊遊提供優質的服務與產品。

大陸國台辦發言人陳斌華17日上午發出答記者問，針對文旅部的宣告，他表示，大陸方面始終秉持「兩岸一家親」理念，一貫支持推動兩岸人員往來正常化和各領域交流常態化，為台灣同胞謀利造福。

陳斌華強調，大陸旅遊主管部門宣佈將於近期恢復福建、上海居民赴台團隊遊（團客），是回應兩岸同胞熱切期盼加強交流往來的切實舉措，順應了台灣同胞要和平要發展、要交流、要合作的共同心聲，「我們對此積極支持，樂見其成」。

陳斌華也明確提出陸方三項訴求，表示「希望民進黨當局正視島內主流民意和業界呼聲，儘早解除『禁團令』，取消島內民眾到大陸的旅遊警示（目前為橙色），全面恢復兩岸客運直航航點航班，為兩岸人員往來和各領域交流創造有利條件」。

據聯合報記者了解，此次大陸文旅部宣布的團客政策，係循先前福建開放小三通模式，事前並未經過兩岸「旅遊小兩會」（台旅會、海旅會）接洽。

在此之前，大陸文旅部曾於去年4月底宣布，將率先恢復福建居民到馬祖旅遊，並在平潭到台灣的海上客運直航復航後，恢復福建居民赴台團隊旅遊；後，上海副市長華源去年12月在台北上海雙城論壇上宣布，將積極推動上海居民赴台團隊遊。