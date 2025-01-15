我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

粉紅洛杉磯：加州預防火勢蔓延的「粉紅色阻燃劑」

被點名的股票還是跌了 NVIDIA黃仁勳光環已失？

胡潤研究院：中國前200大外企 平均年銷售額500億

中國新聞組／綜合報導

胡潤研究院本月13日在深圳發布《2024胡潤中國外商投資企業200強》，這200家外資企業平均每家年銷售額500億元（人民幣，下同）。

中新社報導，這是胡潤研究院第三次發布該榜單，並將榜單規模從100強擴大至200強。該榜單依據外資企業在中國的銷售額和員工規模兩大指標進行綜合評估。其中，鴻海精密以1.1兆元的銷售額和超過45萬名員工，名列榜首。 　　

此次榜單中200強企業2023年在中國銷售額累計10兆元，相當於中國全年GDP的8%，平均每家公司年銷售額500億元。這些企業在中國共雇傭超過350萬名員工，平均每家企業有1.8萬名員工。汽車、工業設備、醫療健康和化工行業是上榜企業最多的領域，這四大行業的上榜企業合計占200強企業的一半以上。200強企業平均成立年限為104年，平均在中國運營時間有51年。 　　

榜單還顯示，在200強企業中，近20家企業的中國區年銷售額均突破千億元。胡潤百富董事長兼首席調研官胡潤表示，中國經濟的穩健增長也為外資企業提供了巨大的市場機遇，在200強榜單中，這些外資企業在中國區的銷售額平均占其全球總銷售額的14.5%，有些企業在中國的銷售額占比超過集團總銷售額的一半。

投資 鴻海

上一則

中免簽拚觀光 去年入境外國人高達2011.5萬人次

下一則

今年春運開跑 流動量上看90億人次 有望創新高

延伸閱讀

分析師精選4檔科技股：榜首美光 估台積電有30%上漲空間

分析師精選4檔科技股：榜首美光 估台積電有30%上漲空間
MLB／道奇戰力排名仍居榜首 官網點名大谷翔平全力復出

MLB／道奇戰力排名仍居榜首 官網點名大谷翔平全力復出
2025全球最強護照排名 這國榮登榜首 美國名列第9

2025全球最強護照排名 這國榮登榜首 美國名列第9
中國造車新勢力 理想2024年銷量居榜首

中國造車新勢力 理想2024年銷量居榜首

熱門新聞

北京去年底一口氣讓「三機一艦」亮相，包括疑為第六代戰機的兩款新型戰機。(視頻截圖)

中國秀六代戰機嘗到甜頭？ 美媒：F-35因此賣不動了

2025-01-06 01:29
從泰國境內可以清楚拍攝到緬甸境內建築。（取材自新華社）

泰緬邊境危險？中記者親赴現場：穿名牌年輕人 一到機場就被接走

2025-01-11 10:00
當地時間2025年1月8日，查德總統穆罕默德在恩賈梅納會見中共中央政治局委員、中國外交部長王毅。(取材自中國外交部網站)

王毅逃過一劫 前腳剛走… 查德總統府傳槍響釀20死

2025-01-10 01:23
中國不少半導體公司開出高薪，不過中媒指出，前些年的「瘋狂」已經不復存在。圖為中芯國際生產車間。（新華社）

6倍薪水挖角光景不再 中國半導體產業招人進入冷靜期

2025-01-11 12:12
羅女士手工製作的「大鵝」，全套材料均在網上購買。（取材自封面新聞）

嫌貴又想穿？ 中民眾自製高仿「加拿大鵝」 成本339元

2025-01-03 07:19
小學四年級數學試題。（取材自微信公眾號＠國培學業規畫）

海底撈針、水滴穿石哪個機率小？深圳小四數學題考倒中學師

2025-01-11 08:30

超人氣

更多 >
這5種蔬菜 食品科學家：別放進冰箱

這5種蔬菜 食品科學家：別放進冰箱
好市多海鮮 美食達人：這5種不值得買

好市多海鮮 美食達人：這5種不值得買
NASA實驗室逾百員工家園燒毀「就像突然扔個炸彈給我們」

NASA實驗室逾百員工家園燒毀「就像突然扔個炸彈給我們」
中樂透買洛杉磯海景豪宅被燒毀 史上最高20.4億得主變苦主

中樂透買洛杉磯海景豪宅被燒毀 史上最高20.4億得主變苦主
門前積雪好難清 男子用這物不用十秒獲封「除雪天才」

門前積雪好難清 男子用這物不用十秒獲封「除雪天才」