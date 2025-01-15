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小紅書擠滿「歪果仁」 玩間諜梗、學中文…「像翻越長城」

中國新聞組／北京15日電
隨著TikTok禁令將到期，美國用戶紛紛轉向中國另一款熱門社交媒體小紅書；圖為小紅書總部大樓的櫥窗的吉祥物。（歐新社）
隨著TikTok禁令將到期，美國用戶紛紛轉向中國另一款熱門社交媒體小紅書；圖為小紅書總部大樓的櫥窗的吉祥物。（歐新社）

隨著TikTok禁令將到期，大批「TikTok難民（Tiktok Refugee）」湧向小紅書，一夕之間，小紅書上「長」出大量ID顯示為美國用戶的「歪果仁」（外國人諧音），首頁內容和評論區瞬間充滿中英夾雜的對話。有人求外國博主幫寫英文作業，有人發全英文的小紅書教學視頻，甚至還玩起「間諜梗」，網友笑稱「架起了中美友誼橋梁」，還有美國用戶形容「就像翻越了中國長城」。

綜合南方都市報、騰訊科技等媒體報導，「中國3億人生活指南」的小紅書，突然成為一個國際化社區。一名自稱TikTok難民的Ryan在發布的自介視頻中說，「美國政府正在封禁TikTok，所以我們正在尋找替代品…非常抱歉在這裡打擾你們，希望我們不會在這裡待太久。」他還把聲明翻譯成中文，並在視頻中使用機器人語音生成器朗讀，該視頻已獲得超過3.2萬次點讚。

中國網友對這些外國用戶展現歡迎態度，小紅書博主@Roxycat貓姐發布全英文視頻，秀出小紅書快速入門指南，她在影片中說，「我們不歡迎幾類人：一、認為左宗棠雞是最好吃的中餐的人，二、分不清中國龍和西洋龍的人，三、把中國人和日本韓國人搞混的人。」並強調「學些中文、尊重中國文化，我們很友善。」這則影片的按讚量迅速超過10萬，也被中國網友調侃為進入哈利波特魔法世界後麥教授對新生的「訓話」。

有美國人為了在小紅書上順利交流，開始快速「學習」中文，AI、翻譯軟件無所不用其極；甚至還有一堆中文教程，評論區的美國人都表示「100%得學起來」。除此之外，還有美國網友在社群平台上求中國梗圖，一口氣就收穫1萬7099個評論。一名中國網友則在美國友人的貼文下，發出一張秦始皇兵馬俑公主抱美國自由女神像的表情包，言簡意賅地表達歡迎。

中美網友互動還大玩「間諜梗」，由於Tiktok在美國被禁的高院聽證會上，大法官曾經發問「怎麼保證Tiktok裡沒有中國間諜活動？」美國用戶Cheolssunshine在視頻中諷刺了所謂的「美國間諜」，北京用戶隨即回覆：「我就是你的新間諜，享受在這裡的時光。」還附上熊貓比心的圖案。得到美國人回覆：「我們到這裡來和『中國間諜』朋友們團圓了！」

美國網友展現了對小紅書的熱情，有人表示，雖然得依賴翻譯才能使用，但她在這裡的體驗出奇地愉快，當她發布的視頻下出現了中文評論，「就像翻越了中國長城」。

另一名美國網友@lavidaluxe在小紅書上寫道，自己剛註冊新帳戶，為了回覆中國網友熬了個通宵，有中國網友在貼文下方追問英文試題，她迅速秒答：哪一道題？

另外，外媒近日報導TikTok可能出售給特斯拉執行長馬斯克，TikTok發言人14日表示，未與馬斯克談過潛在的出售消息，且沒有與中國監管曾討論出售方案，「無法置評純屬編造的消息」。

小紅書 間諜 TikTok

上一則

信息安全、言論自由堪憂 WSJ：小紅書比TikTok更「中國」

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