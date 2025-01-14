避川普關稅 中企搶出口？ 去年創高破25兆

中國上月出口激增10.7%，分析指中企搶出口以規避美國候任總統川普可能再對中方加徵關稅。圖為中國國產汽車在山東港口煙台港集結等待裝船出口。（新華社）

美國候任總統川普 本月重返白宮前，中國官方13日公布最新外貿數據，去年出口規模首次突破25兆元（人民幣，下同，約3.4兆美元），創下新高，尤其年末出口強勁，12月出口激增10.7%。

分析指出，中國企業「搶出口」是為了提前規避川普可能再對中方揮舞關稅 大棒風險，隨著川普將關稅威脅付諸行動，預料今年中國出口將呈現「前高後低」。

中國海關總署13日發布，去年中國出口達到人民幣25.45兆元（約3.47兆美元），創歷史新高。若按美元計，去年全年出口年增5.9%，進口年增1.1%，貿易順差9921.6億美元。

單看去年12月，以美元計，出口年增10.7%，高於路透預估的7.3%，也比前月增速大增4個百分點；進口年增1%，高於預估的下滑1.5%，是去年7月以來最強勁表現；貿易順差達到1048億美元，比上月增加74億美元。

香港經濟日報引述澳新銀行中國市場經濟學家邢兆鵬指出，去年12月中國進出口均顯示「搶跑」特徵。對美出口增速跳升至12%，紡織、家電、汽車組件、鋼鐵等均實現兩位數增長。進口晶片增速大增，抵消原油和鐵礦石價格下跌進口縮量的影響。

彭博社指出，去年中國出口額幾乎每個月都在增長，超過了疫情期間的最高水準，強勁的海外需求為中國國內經濟增長提供了助力，但這可能也是「中國貿易的最後一個高點」，至少在與美國的直接貿易方面，因川普揚言下周上任後將對中國製商品徵收更高關稅。

凱投宏觀中國經濟學家黃子淳表示，由於美國進口商在關稅上調前繼續囤積中國商品，預計未來幾個月中國出口將保持強勁。但隨著川普政府將關稅威脅付諸行動，今年晚些時候，中國出口可能會減弱。他並指，如果川普兌現60%的關稅威脅，而人民幣兌美元匯率 貶值至8以抵銷不利影響，在此情況下，預計中國出口將減少約3%，並拖累經濟成長。

彭博社分析，懲罰性關稅可能會迫使中國企業轉移出口，廉價商品湧入其他市場，也會加劇貿易緊張局勢。目前中國國內通縮加劇並壓低商品成本，出口價格已連下跌一年多，導致中國貿易量增長超過貿易額增長。

去年下半年中國進口表現弱於出口，中國海關總署發言人呂大良指，這是多方面因素共同作用的結果，其中受到如原油、鐵礦砂等國際大宗商品價格下跌影響較明顯，此外「一些國家」濫用出口管制措施亦有影響。