謝鋒不點名籲川普：美中一起管控分歧

川普上台前夕，中國駐美大使謝鋒說，站在新的歷史起點上，希望美國做出正確抉擇，保持對話、拓展合作、管控分歧，讓中美關係沿著穩定、健康、可持續發展的軌道向前進。 （路透）

美國候任總統川普下周重返白宮前，中國駐美大使謝鋒 11日在華盛頓強調，站在新的歷史起點上，希望美國做出正確抉擇，保持對話、拓展合作、管控分歧，「讓中美關係沿著穩定、健康、永續發展的軌道前進。」

界面新聞報導，中國駐美大使館11日舉辦2025年中美青年新春聯歡活動，謝鋒出席致詞時指出，當前中美關係企穩勢頭來之不易，未來兩國關係穩定發展，需要雙方「相向而行」。

謝鋒會上呼籲雙方青年，以更開放包容的心態看待對方國家發展，以更富創造力的方式深化交流合作，攜手應對人工智慧 、氣候變遷等新挑戰，為探索「新時期中美正確相處之道」貢獻力量。

謝鋒表示，中美青年你追我趕，爭當開闢未來的新生力量。去年的巴黎奧運 賽場，兩國體育選手勇創佳績，奧運金牌數並列第一，彰顯了公平競爭、相互促進的正確方向。

謝鋒續指，去年「嫦娥6號」首次月背採樣、美國「星艦」首次成功回收，展現「你追我趕、追星逐月的壯志豪情」；中國全球創新力排名上升至第11位，美國Sora（人工智慧系統）橫空出世，青年科學家為國家發展貢獻智慧，也為因應全球挑戰展現擔當。

在教育合作方面，謝鋒稱儘管面對 「寒蟬效應」蔓延，但兩國教育合作頂風破浪、奮力向前。約30萬中國留學生在美深造，不僅協助中國現代化建設，也促進了美國經濟發展和科技創新。

謝鋒表示，希望兩國教育界排除干擾和障礙，堅持做正確的事，透過多種形式加強教育交流合作，為取長補短、交流合作搭建更多橋梁，為開創世界美好未來貢獻更大力量。

另據香港文匯報報導，中國公共外交協會會長吳海龍大使近日在北京出席論壇發言時首次證實，中國六代機試飛成功。他說，中國六代機試飛後，美太平洋司令說不想跟中國開啟軍備競賽，這是第一次從美國將軍嘴裡聽到要跟中國和平相處。

吳海龍在發言時表示，六代機出現後，美太平洋司令說，美國雖然在技術上保持領先，但隨著中國在先進武器領域不斷突破，美軍的技術優勢逐漸被削弱。中美之間要和平共處，美國也不想和中國開啟軍備競賽。吳海龍稱，「我們過去可能從來沒有聽到過，專門對付中國的美國將軍表示要與中國搞和平相處。這是我們聽到的，第一次有美國將軍講這樣的話。」