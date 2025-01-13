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「中國製造2025」上路後 中韓雙邊貿易從互補變競爭

記者陳宥菘／綜合報導

中國國務院自2015年提出「中國製造2025」政策後，中國製造業競爭力大增，十年來，中韓雙邊貿易結構逐漸從過去的分工互補向相互競爭過渡，且隨著中國在晶片和汽車領域的優勢提升，兩國競爭恐將進入白熱化。

韓聯社報導，近10年來，不僅南韓銷往中國的螢幕、汽車零組件等中間產品出口量大幅縮水，南韓從中國進口中間產品的規模也明顯擴大。

根據南韓貿易協會12日發布的統計數據，2015年南韓對中國出口10大品目分別是：半導體、螢幕、無線通信設備、汽車零組件、合成樹脂、石化原料、石油製品、電腦、基本石化產品和鋼板。

然而2024年前11個月，其中的汽車零組件、電腦、鋼板被擠出前10，螢幕和石油製品的名次分別降至第五和第9。

報導引述分析，這種變化與中國實施製造強國戰略第一個10年的行動綱領「中國製造2025」有關。該政策推出後，中國企業的競爭力大增，使進軍中國市場的韓企面臨挑戰。

此外，從近10年南韓自中國進口數據，也能看出中國製造業競爭力增強的趨勢。與2015年自中國進口10大品目相比，2024年前11個月共有5個品目新進前10名，分別為第二名的精密化工原料、第4名的工業用電器、第7名的乾電池及蓄電池、第9名的醫藥品，以及第10名的汽車零組件。

值得關注的是，南韓電池產業對中國前驅體、鋰等核心材料的依賴度較高，南韓三大電池廠商雖與中企形成競爭關係，但同時這些材料從中國進口的規模增勢顯著。南韓去年在前驅體、鋰等精密化工原料上自中國進口額高達69.7億美元。

此外，汽車零組件曾是南韓對中國出口重點品目，去年則成為南韓自中國進口的10大品目之一。報導認為，上述數據反映出南韓對中國提供中間產品，再由中國經加工向全球提供成品的分工結構已不復存在。

報導認為，當前韓中兩國在產業鏈中的競爭進一步加劇。加上中國在記憶體晶片和汽車領域的技術和價格優勢快速提升，且這兩大品目均為南韓的主力出口品，兩國在海外市場上的競爭恐將進入白熱化階段。

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