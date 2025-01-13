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振消費、穩外貿…中全國商務會議8重點 罕見要求維護國安

中國新聞組╱北京13日電
中國商務部工作會議11至12日在北京召開，會議提出今年要重點做好八個方面工作，包含提振消費等，並罕見要求維護國安。(取材自商務部網站)
中國商務部工作會議11至12日在北京召開，會議提出今年要重點做好八個方面工作，包含提振消費等，並罕見要求維護國安。(取材自商務部網站)

中國今年面臨嚴峻的經濟形勢以及美國當選總統川普可能祭出高關稅。中國商務部召開的全國商務工作會議強調，首要為提振消費，其次還包含穩外貿、吸外資、推動產業鏈供應鏈國際合作等八個方面工作；會議並罕見提出要防範化解重大風險，堅決維護「國家安全」。

這是近年中國全國商務工作會議首次明確要求堅決維護「國家安全」；2024年會議有關商務發展與安全工作的描述是「維護經濟安全，守好安全底線。加強商務領域涉外法治建設，防範化解重大風險」；2023年會議則是「提升維護經濟安全能力」。

會議指出，全國商務系統要立足商務工作「三個重要」定位，大力提振消費，千方百計穩外貿穩外資，深化產供鏈國際合作，防範化解風險和外部衝擊，加快商務高質量發展，推動經濟持續回升向好，高質量完成「十四五」規劃目標任務，為實現「十五五」良好開局打牢基礎

美國候任總統川普重返白宮已進入最後倒數，各界除嚴陣以待他可能發起的貿易戰，也擔心他的租稅政策引發全球企業稅大戰。而中國內需不振、房地產市場低迷，出口又面臨全球產業鏈轉移的壓力，財經部門皆強調。中國財政部10日已經表示，今年財政政策會「非常積極」，商務部也多次強調穩外貿和外資的重要。

根據中國商務部網站，全國商務工作會議11至12日在北京召開，總結2024年商務工作，研究部署2025年工作任務，會議並強調，2025年全國商務系統要重點做好八個方面工作：一是推進提振消費專項行動，加力擴圍實施消費品以舊換新。二是全力以赴穩外貿，推動貿易高品質發展，加快培育外貿新動能，多措並舉支持企業開拓多元化國際市場等。三是促進吸引外資「穩存量擴增量」，營造一流營商環境。四是主動對接國際高標準經貿規則，高水平建設開放平台。推動自貿試驗區提質增效和擴大改革任務授權，推動展會質效提升。五是推動產業鏈供應鏈國際合作，提升對外投資合作品質水準。六是加強務實經貿合作。七是積極參與全球經濟治理，加強多雙邊區域經貿合作。八是防範化解重大風險，堅決維護國家安全。

此外，中國金融監管總局12日召開年度會議，指出給予建案融資、解決爛尾樓的「白名單」機制在2024年審批通過貸款超過人民幣5兆元，今年還要加快推進城市房地產融資協調機制擴圍增效。

中國國家金融監督管理總局誕生於2023年「兩會」提出的機構改革方案，同年5月揭牌。該機構統一負責除證券業之外的金融業監管，與此同時，不再保留銀保監會。

商務部 供應鏈 房地產

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