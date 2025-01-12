英財相訪華／英企籲別降中國自行車關稅 中媒批：吃飯砸鍋

英國繼去年建議取消對中國電動自行車進口關稅 ，英國財政大臣里夫斯昨訪華，又稱「英國別無選擇，只能與中國合作」，被視為英中關係回暖信號。不過英國最大自行車製造商布朗普頓（Brompton）卻警告，要求英國不要削減對中國自行車及其零部件的關稅，稱一旦取消會「kill（扼殺）」該行業。中媒批評布朗普頓「吃中國飯卻砸中國的鍋」，極其誇張。

據參考消息引述塔斯社報導，里夫斯在訪問北京前於泰晤士報發表文章表示，英國需要找到正確的途徑，與中國建立穩定和平衡的關係。「我們不能無視的事實是，中國是世界第二大經濟體和我們的第四大貿易夥伴。中國經濟有望成為本十年全球成長的主要驅動力，這給英國帶來巨大機遇，因此別無選擇，只能與中國合作」。

她說：「上屆政府沒有意識到與中國合作的價值，而我們的許多盟友（法國、德國和澳洲）已經認識到這一點，從而加強了經濟聯繫，並擴大了他們公司的市場，以刺激經濟成長。 儘管他們與中國存在類似分歧」。

據觀察者網報導，英國政府正審查「脫歐」後從歐盟繼承的關稅，去年5月，負責審查工作的英國貿易救濟署（TRA）建議內閣大臣們，取消對中國電動自行車的進口關稅，認為這將為英國每年節省高達5100萬英鎊的開支。

不過，英國金融時報10日報導指出，巴特勒-亞當斯卻要求英國不要削減對中國自行車及其零部件的關稅，稱一旦降低，可能導致該公司位於倫敦西部的工廠約600名員工有一些人會被裁員。

據報導，布朗普頓近期公布了2023/2024財年業績報告。在截至2024年3月31日的12個月內，該公司年度利潤從前一財年的1070萬英鎊（約合9808.69萬元人民幣），驟降至僅4602英鎊（約合4.22萬元人民幣），跌幅超過99%。布朗普頓的財年銷售額也下降5.3%至1.226億英鎊（約合11.239億元人民幣），報告期內售出自行車數量下跌了8.2%至84899台。

但布朗普頓過去一年在中國市場卻實現32%的增長，還不斷開設新門店。巴特勒-亞當斯承認中國現在是布朗普頓最大的市場，一部分原因是中國對英國進口商品沒有設置貿易壁壘。

觀察者網報導指出，在英國和北美市場業績不振的情況下，中國所在的亞太市場已經成為布朗普頓目前的增長引擎。巴特勒-亞當斯「吃著中國的飯」，竟然對中國進口產品的安全性「表示擔憂」，還將全球電動自行車引發的火災頻發歸咎於「從中國或越南非法進口的低質量、無監管的自行車」。這是對中國的抹黑。