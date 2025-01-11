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「不許霸權興風作浪」 中重申軍援非洲10億 培訓7000軍警

特派記者廖士鋒╱北京11日電
中國外交部長王毅(左)9日與奈及利亞外長圖加爾共同會見記者。(新華社)
中國外交部長王毅(左)9日與奈及利亞外長圖加爾共同會見記者。(新華社)

正出訪非洲的中國外交部長王毅9日再度重申去年國家主席習近平宣布的軍事援助方案，王毅表示將向非方提供人民幣10億元(人民幣，下同，約1.4億美元)的無償軍事援助、幫助非洲國家培訓6000名軍隊人才與1000名警務執法人員，以求打造「全球安全倡議示範區」。

王毅5日至11日出訪非洲，延續中共外長每年首訪選在非洲的慣例。據中國外交部官網，王毅與奈及利亞外長共同會見記者時，強調「反對外部勢力以任何形式干涉非洲國家的內政」，表態中國「將堅定支持非洲加強和平安全能力建設」，與非方打造「全球安全倡議合作示範區」，他還警告，「不允許霸權主義和強權政治在非洲興風作浪」。

他並重述去年北京提過的軍援政策，指出要向非方提供10億元無償軍事援助，幫助非洲國家培訓6000名軍隊人才和1000名警務執法人員，還將繼續支持非洲常備軍和快速反應部隊建設，支持非洲國家開展維和反恐行動。

去年9月，習近平在中非合作論壇上已經宣示上述措施，作為雙方「10大夥伴行動」的第10部分，他並表示將在3年內拿出3600億元支持「10大夥伴行動」。

王毅表示，奈及利亞是非洲大國，也是「全球南方」的重要成員，在非洲有不可替代的重要作用；中方願發揮基建傳統合作優勢，擴大貿易金融合作規模，進一步深化中奈務實合作，「希望奈方維護好中企、人員的安全和合法權益」。

法新社報導，奈及利亞是中國在撒哈拉以南非洲的主要貿易夥伴之一，向中國出口天然氣和石油，同時從中國進口工業制成品。據奈及利亞政府數據，2023年中奈雙邊貿易額達到226億美元。

公開資料顯示，中國近年對外的無償軍事援助，官方公布的措施主要集中在非洲，包含2015年提供6000萬美元、2018年提供1億美元，乃至於去年9月宣布的10億元無償軍援。此外中國罕有公布對他國的軍援，秘魯官方去年曾公布中國提供5000萬無償軍援的協議，去年北京也與馬爾地夫簽訂軍事援助協議，對柬埔寨、吉爾吉斯等國也有提供無償軍事物資。

中國外交部長王毅(左)9日會見奈及利亞總統提努布。(新華社)
中國外交部長王毅(左)9日會見奈及利亞總統提努布。(新華社)

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