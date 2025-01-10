「川渝造」好威風 全球六成iPad、1億台智慧機從這誕生

重慶的工人在8吋功率半導體晶圓生產車間作業。（新華社）

國務院新聞辦公室9日公布，成渝地區雙城經濟圈2024年生產總值上看8.6兆元（人民幣，下同，約1.17兆美元），目前全球三分之二的iPad、近8000萬台筆記本電腦、超過1億台智能手機都出自川渝，「川渝造」成為中國製造響噹噹的名片。

綜合觀察者網、香港大公報報導，國家發改委副秘書長陳亞軍表示，五年前，雙城經濟圈地區生產總值不足6.3兆元，2024年預計增長到8.6兆元，五年邁上了兩個兆元級的台階，占全國的比重由6.3%提高到6.5%以上，對西部地區乃至全國高質量發展的支撐帶動作用明顯增強。

從產業體系來看，兩地共建電子信息、裝備製造、先進材料、特色消費品等四大兆級的產業集群，汽車產量、電子信息產值占全國的十分之一以上。

四川省副省長李文清表示，電子信息產業是川渝創新實力最強、產業基礎最好的支柱產業。近年來，兩省市圍繞集成電路、新型顯示、智能終端等加快補鏈強鏈，成渝地區一躍成為全球前十的電子信息製造業聚集地。目前目前全球三分之二的iPad、近8000萬台筆記本電腦、超過1億台智能手機都出自川渝，「『川渝造』成為中國製造響噹噹的名片。」

另外，汽車製造也是兩省市攜手打造的主導產業之一。重慶在整車製造方面優勢明顯，四川在動力電池和清潔能源配套方面競爭力較強，雙方共建產業鏈供需對接平台，以建設「氫走廊」、「電走廊」、「智行走廊」作為牽引，打造智能網聯新能源汽車研發生產基地，已匯聚整車及零部件製造企業逾2000家，全中國每七台汽車中就有一台產自川渝、超過五分之一的動力電池實現「川渝造」。