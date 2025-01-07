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銅礦達2千餘萬噸 青藏高原成「世界級」銅資源基地

特派記者廖士鋒／北京7日電

中國官方近年不斷強調要加大能源戰略礦產的探勘力度，以求「手裡有礦，心中不慌」。而在青藏高原也取得了找礦重大突破，官方預估2021年以來，新發現銅礦資源量達2千餘萬噸，青藏高原將成為世界級銅資源基地。大陸專家稱，將能夠確保中國銅產業鏈和供應鏈安全。

央視報導，自然資源部中國地質調查局發布數據，在青藏高原，自十四五規畫的2021年以來，累計新增銅資源量達2千餘萬噸，預測資源潛力達1.5億噸，已形成玉龍、多龍、巨龍—甲瑪和雄村—朱諾4個千萬噸級的銅礦資源基地。青藏高原將成為世界級銅資源基地，有力改變大陸銅礦勘查開發格局。

中國工程院院士唐菊興指出，銅作為真正關鍵金屬，在綠色能源開發及利用方面尤其重要，如太陽能、陸上風能、海上風能，還有新能源汽車等需要大量的銅。這些銅礦的勘察增儲能夠確保中國銅產業鏈和供應鏈安全。

官方近年實施新一輪找礦突破戰略行動，動員地質調查團隊在各地積極探勘石油、天然氣和其他重要礦產資源。

自然資源部去年公布，行動主要成果包含河南三門峽盆地油氣、鄂西鈮鉭稀土、海南鋯鉿等找礦和技術實現突破；西藏、黑龍江、湖北的銅，新疆、四川、江西的鋰，新疆、甘肅、湖南、山東、陝西的金，遼寧、新疆、河北的鐵等資源量均實現大幅成長。

新疆 供應鏈 石油

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