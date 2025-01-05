觀察站／只准唱響光明論？ 學者被「消音」 恐釀中經濟新風險

去年12月31日，中國經濟學者管清友在微信朋友圈發文稱：「消費不用刺激，有錢就行。信心不用鼓舞，常識就行。經濟不用提振，少管就行。」有網友將其截圖轉發微博，結果被封鎖了。

12月22日在廣州第3屆灣商大會上，另一名經濟學者馬光遠表示，中國經濟會進一步下滑，除非政府向全民發錢。他還說，「別的政府鼓勵消費是發錢，我們政府鼓勵消費是發文件」。這段講話之後在網上也被刪了。

在此之前，還有中國國投證券首席經濟學家高善文、東北證券首席經濟學家付鵬等人，因為在內部投資講座直陳當前中國經濟經濟面臨的各種問題，社交媒體帳號因此遭到封鎖。

「不得妄議經濟」，顯然已成為中國經濟學家必須遵守的鐵律。事實上，中國媒體上個月20日就報導，中國證券業協會已發布通知，要求各證券基金公司的首席經濟學家必須「正確把握黨和國家大政方針，在宣傳解讀好黨和國家路線、方針、政策，合理引導市場預期、增強投資者信心方面發揮積極作用」。

通知要求，若首席經濟學家在一定期限內多次因其個人不當言行產生嚴重不良影響，公司應從重處理直至解聘，其他公司也不得聘任存在不良執業聲譽信息的人員為首席經濟學家。

也就是說，今天在中國，經濟學者若不能跟黨國「唱同調」，恐將難有立足之地。但為何經濟學者不能再隨意評論中國經濟？

對此，中國國安部上個月中曾發文指出，經濟安全是國家安全的重要組成部分，但當前各類意圖唱衰中國經濟的「陳詞濫調」不斷出現，惡意編造中國「安全替代發展」、「排擠外資」、「打壓民企」等「虛假敘事」，意圖擾亂中國市場預期和秩序。對此，國家安全機關堅決依法打擊懲治。

亦即，現在點出中國經濟的問題，就可能構成危害國家安全。然而只能說好話、不能說實話的後果，中國是有過慘痛經歷的。

1958年中共提出「25計畫」（第二個5年計畫），關於農業生產總值的目標為年均增長30%左右。目標提出後，各地相繼報喜糧食豐收，而且一個比一個讓人瞠目結舌。

例如，1958年9月18日，官方媒體報導，廣西環江縣紅旗人民公社一塊地稻穀畝產逾13萬斤。這是什麼概念？上月初，浙江省農業農村廳發布消息稱，浙江去年稻穀1畝地最高年產逾3千斤，還不到紅旗人民公社當年的零頭。

而各地謊報糧食豐收正是導致中國於1959年至1961年爆發3年大飢荒，餓死數千萬人的關鍵因素之一。

若經濟學家都不得妄議經濟，只能跟著官方的調子「唱響中國經濟光明論」，恐也會成為今後中國經濟另一個新的風險。