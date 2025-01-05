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專家：四川艦最快明年底服役 福建艦拚搭載殲35 像「好馬配好鞍」

記者陳湘瑾／綜合報導
四川艦下水後，將按計畫開展設備調試、繫泊、航行試驗等工作。（取材自央視畫面）
四川艦下水後，將按計畫開展設備調試、繫泊、航行試驗等工作。（取材自央視畫面）

中國自主研製建造的首艘076型兩棲攻擊艦四川艦去年12月29日下水出塢，中國軍事專家邵永靈指出，四川艦接下來要做的是艤裝和調試，需要一年多的時間，此後就是海試，如果一切都特別順利，快的話在2026年底有望服役。另外，福建艦則進入艦機融合階段，今年內將達成起降艦載機目標。

央視報導，關於四川艦什麼時候可以投入練兵備戰當中，邵永靈首先指出，四川艦出塢了就意味著整個的船體的整體結構的建造，包括動力系統都有了。不過戰艦服役和形成作戰能力需要時間，所以海軍戰艦從建造到最後能夠獨當一面上戰場，確實還需要一個比較長的周期。

邵永靈續指，接下來要做的事情就是艤裝和調試。可能需要一年多的時間。這些都做完後就是海試。

如果一切都特別順利，快的話2026年年底有望服役，慢一點，2027年年中估計也沒問題，四川艦只要服役，就意味可以參加海軍的一些活動了。

四川艦舷號51，艦滿載排水量4萬餘噸，並設置雙艦島式上層建築和全縱通飛行甲板，創新應用電磁彈射和阻攔技術，可搭載固定翼飛機、直升機、兩棲裝備等，比「閃電航母」還多，可更靈活調度以爭奪制海權。

中國軍事專家指出，四川艦具備三棲攻擊作戰能力，既可以進行平面登陸，也可以進行機降和空降作戰，不但在近海可領銜奪島，遠洋能輔佐航母，改變了海洋軍事模式。

而關於去年5月第一次海試的電磁彈射航母福建艦，邵永靈認為，今年福建艦工作重點理論上應該是進入艦機融合階段，因為之前已經進行5次海試，今年相信一定會看到艦載機從福建艦上面起飛降落。

此外，去年出現在中國航展的艦載型殲35的和殲15T模型，殲35是隱形戰機，最理想的狀態應該是搭載在福建艦等最新航母上，邵永靈表示，「好馬配好鞍，福建艦使用電磁彈射，可以讓殲35的作戰能力發揮到極致」。

根據官方數據，福建艦滿載排水量將近8萬噸，是解放軍歷來最大型的航艦，至於艦載機的最大數量，綜合各方說法，福建艦至多可搭載60架艦載機，除殲15T、空警600外，教練10（JL-10）和殲35（J-35）戰機也有機會登上其甲板，加入作戰行列。

近期央視畫面首次正式披露了福建艦的艦徽。（央視視頻截圖）
近期央視畫面首次正式披露了福建艦的艦徽。（央視視頻截圖）

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