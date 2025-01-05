中美在南海險擦槍走火 轟6掛實彈 美航母被指「逃跑」

轟6掛彈「硬槓」美航母？中美被指在黃岩島對峙差點開火了。（視頻截圖）

中國與菲律賓近期在黃岩島多次激烈衝突，據報導，美國「卡爾文森號」航空母艦近日也抵達了南海進行戰機起降，為菲律賓「助陣」意味濃厚。中國也強硬回擊，不僅055大驅組織編隊進入南海，轟6轟炸機也正面「硬槓」掛實彈升空，中美險些在黃岩島海域擦槍走火。不過在「對峙」後，美航母即前往了馬來西亞，被形容是「解放軍 亮劍後，美航母夾著尾巴逃跑」。

據騰訊新聞軍事專欄「呂喆有話說」3日報導，從菲律賓小馬可仕總統上台之後，菲律賓不斷在南海製造爭端，中美間就已在南海打響了代理人戰爭。在2024年末尾幾天時間裡，南海局勢仍不太平，中美差點在南海擦槍走火，轟6甚至被觀察到直接掛彈出動。

據環球時報報導稱，美軍的「卡爾文森」號航母編隊在2024年的12月初抵達亞太並休整了一段時間之後，最近駛抵南海展開「戰機起降」，以此挑釁中國，為菲律賓「助陣」。此前，中菲之間圍繞黃岩島的衝突還停留在民用船隻，近日美菲飛機和軍艦公然入侵黃岩島，連美航母都來助陣，意味著軍事力量在南海向中國叫陣，性質嚴重。

中國選擇了正面回擊。除南部戰區組織海空兵力在黃岩島海空域執行戰備警巡，以055型驅逐艦為首的水面艦隊向黃岩島進發，幾架蘇30戰鬥機來到黃岩島的上空編隊飛行，隨後轟6K轟炸機緊隨其後，有視頻觀察到，轟6出動時是已經掛彈的狀態。也就是說，當時已經做好了直接和美菲爆發衝突的準備。

不過對於此次衝突的過程和結果，中美菲三方都沒有具體描述，只是有網傳，據稱衝突中，中美還爆發了一場電子戰，但不知真假。亦即網傳中國派出的電磁戰飛機，對於來自美軍層面的偵察機和無人機進行了強有力的干擾，讓美國軍機偵察手段和活動有了質的下滑。展現了中國電磁作戰技術的強大功能。

據報導，在中美差點於黃岩島海域擦槍走火之後，美軍「卡爾文森」號航母隨即駛離南海，抵達了馬來西亞的「巴生港」，和以往繼續就近在菲律賓休整的作風不同，似乎證明了這場差點擦槍走火的衝突後，美國選擇了連夜撤離，避免南海局勢進一步升級。

另據大公報報導，去年以來，美國與菲律賓於南海從海路、空路不斷侵擾中國黃岩島。中國海警與解放軍南部戰區戰備警巡雙管齊下，已阻斷美菲海路滋擾通道。專家指出，這是中方釋放的重大信號，警誡美菲勿在空中滋擾挑釁黃岩島主權。如果美菲繼續一意孤行，那麼空中攔截和打擊的代價，要比海上管制大得多，希望某些國家讀懂中方信號，不要再在危險的邊緣瘋狂試探。