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駭客組織幕後黑手？中企「永信至誠」遭美制裁

中國新聞組／北京4日電
美國宣布制裁中國永信至誠科技公司，指其為駭客組織「亞麻颱風」的幕後黑手。示意圖 。 （路透）
美國宣布制裁中國永信至誠科技公司，指其為駭客組織「亞麻颱風」的幕後黑手。示意圖 。 （路透）

中國駭客組織攻擊事件頻傳，美國3日宣布對永信至誠科技集團（Integrity Technology Group）實施新的網路安全制裁，指控該公司是中國駭客組織「亞麻颱風」（Flax Typhoon）的幕後黑手，對美國及海外的關鍵基礎設施進行攻擊。

綜合美國之音、香港01報導，美國財政部國務院在3日發表聲明，指永信至誠是一間與國家安全部有聯繫的大型中國政府承包商，其駭客正在北京的指示下對美國進行攻擊。西方官員之前就已指責這家總部在北京的公司是「亞麻颱風」的幕後策劃者。

財政部聲明表示，「中國惡意網路行為者繼續是對美國國家安全最為活躍和最為持續的威脅之一，最近的國家情報總監辦公室『年度威脅評估』凸顯了這一點。這些行為者的所作所為包括繼續針對美國政府系統，包括最近針對本財政部的信息技術基礎設施。」

國務院和財政部的聲明都提到，2024年9月18日，聯邦調查局與國家安全局國家任務網路部隊以及「五眼聯盟」夥伴協調，發布了聯合網路安全警告，凸顯了「亞麻颱風」的手法、技巧和程序以及永信至誠在支持其惡意網路活動方面所起到的作用。

聯邦調查局局長雷伊（Christopher Wray）在去年的一次網路安全會議上說，永信至誠表面上是一家信息技術公司，但是也「為中國政府安全機構收集情報和從事偵察」。

當時，中國官員指責美國及其盟友「妄下結論，對中國無端指責抹黑」。

由於美國3日宣布的制裁措施，該實體位於美國或由美國人員持有的所有財產和利益均被封禁並必須向財政部的外國資產控制辦公室（OFAC）報告。除非獲取該辦公室的特別批准或豁免，該實體與任何美國人員或在美國境內進行的交易一般都被禁止。此外，與被制裁實體進行某些交易或活動的金融機構或其他人員也有可能受到制裁或成為執法對象。

財政部 駭客 國務院

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