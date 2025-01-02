解放軍元旦MV配劉德華的歌 銀杏、飛鳥意味著什麼？

東部戰區MV中專門展示銀杏葉和飛鳥的靜態照片，隱喻近期試飛的解放軍第六代隱身戰鬥機（小圖）。（視頻截圖）

2025年第一天，解放軍 東部戰區發布重磅繁體字幕MV，以港星劉德華 演唱的歌曲「中國人」搭上解放軍演訓、新式武器的畫面，對台灣傳達堅決維護統一的決心。影片中展示了一張銀杏葉和飛鳥的靜態照片，以外形隱喻中國大陸最新研發的新型隱身戰機，被喻為「只有中國人才懂的浪漫」。

綜合新聞報導，這支MV長約1分55秒，背景音樂是劉德華歌曲「中國人」。

東部戰區微博寫道：「2025年第一天發布MV『中國人』獻禮新年，展現戰區官兵枕戈待旦、隨時能戰，堅決維護祖國統一的決心意志和能力底氣，炎黃子孫同文同種、同根同源，血脈親情永相連。」

MV畫面中出現各式「國之重器」，有五代機殲35A、運20、075兩棲攻擊艦、殲20、殲15和雙航母編隊等新式武器。還有兩次環台島「聯合利劍」演習的參演官兵，遠眺台灣、遙望玉山的畫面。其中還出現了剛剛下水的076兩棲攻擊艦四川艦，及蔚藍的天空下一片金黃的銀杏葉和一隻飛翔的孤鳥的靜態圖片。

東部戰區發布繁體字MV，傳達統一的決心。（視頻截圖）

東部戰區上傳的「中國人」MV影片末尾，展示去年12月的陸生團訪台畫面，奧運乒乓球手馬龍（圖中白衣者）包括在內。（視頻截圖）

不少網民看到這個畫面拍手叫好，大讚東部戰區「太會了」。銀杏葉形似日前網上流傳的成飛第六代戰機試飛畫面，而孤鳥實際上是褐雨燕。褐雨燕在高空飛行時，時速最高可達350公里，牠的外型正與戰機相似。外媒認為這兩款飛行器或為中國最新研發的新型隱身戰機。

有網民這樣解讀，「銀杏就是隱形」、「銀杏黃了代表著收穫的金秋」，意外讓充滿肅殺之氣的MV出現詩意，傳遞出「只有中國人才懂的浪漫」。

報導指出，MV裡出現兩張海報，第一張海報寫著「重兵壓境、鯨兵鎖喉、狼兵掏心」，第二張海報則寫著「雁兵天降、天兵灌頂、奇兵突擊」畫面搭配上解放軍航母、軍艦、官兵演訓畫面。

MV也混剪了台灣新聞畫面，有去年陸生團訪台、劉德華演唱會、台灣前海軍艦長呂禮詩看珠海航展及北京冬奧 「中華台北隊」等畫面，最後以兩隻鴿子象徵台灣回歸的畫面收尾。