解放軍頻繁發布新武器 專家：宣示大國地位軍力

解放軍 頻繁發布新武器，台灣專家認為，解放軍藉此戰略宣示，其已建立與大國地位相適應的軍事、科技能力，企圖突破第一島鏈、觸及第二島鏈，對美軍基地造成威脅，更可能影響美軍馳援台海能力。

淡江大學戰略所副教授黃介正分析，在戰略宣示方面，解放軍正在向世界傳達政治訊號，即北京已建立與大國地位相適應的軍事與科技能力；另一方面，中國國家主席習近平 自2015年推動「深化國防與軍隊改革」將屆10周年，各軍種、軍工企業爭相展示成果，也不排除是在中國經濟低迷時，作為鼓舞內部民心士氣的操作。

就解放軍新武器，台國防安全研究院副研究員舒孝煌認為，解放軍兩款疑似第6代戰機試飛，目前判斷還處於原型機、驗證機階段，從可能有更大的彈艙、更注重長程任務、更強的匿蹤能力看，作為1個核武大國，中國此舉可能是為強化遠距離戰略打擊能力，彌補轟20的不足。

至於空警3千和076型兩棲攻擊艦「四川艦」，舒孝煌表示，前者作用相對明確，由運20改裝成新一代大型預警機，航程更遠、預警範圍更大。後者則有待觀察，其艦上搭載電子彈射，但無明顯降落回收設置，可能用來彈射「無人機 」，例如珠海航展上已有多款發布，猜測可在登陸作戰時，提供空中支援；另一方面，解放軍目前僅有3艘航艦，在大洋作戰上，076型兩棲攻擊艦也能為沒有航艦保護的艦隊提供一定空中支援、偵蒐和預警。

舒孝煌分析，上述新武器將有助解放軍滿足在大國競爭場域裡的作戰需要，在西太平洋與美軍競爭，突破第一島鏈、觸及第二島鏈，對美軍基地如關島等造成威脅，更可能影響美軍在印太地區的部署。若未來解放軍有能力「拒止美軍」，將對其馳援台海帶來壓力，升高我方獨立作戰的可能性。

黃介正也提到，隨著對岸先進軍事裝備輪番推出，可能給美國更多理由，以「催促」台灣增加軍購；同時，這些高新技術軍事裝備作為「牛刀」，對台當然可造成威脅，產生某種心理威懾，但主要還是為了針對其他軍事大國。