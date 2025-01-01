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達標…中2024年GDP成長5% 習稱完成全年經濟主要任務

記者陳政錄／綜合報導
中國國家主席習近平（前左四）昨天在全國政協新年茶話會上指出，預2024年中國國內生產總值（ＧＤＰ）成長5%左右。（新華社）
中國國家主席習近平（前左四）昨天在全國政協新年茶話會上指出，預2024年中國國內生產總值（ＧＤＰ）成長5%左右。（新華社）

中國國家主席習近平12月31日在全國政協新年茶話會上指出，預計2024年中國國內生產總值（GDP）超過人民幣130兆元，成長5%左右；2025年是中國「19」規畫收官之年，要堅持穩中求進工作總基調，實施更加積極有為的宏觀政策，推動經濟持續回升向好。

習近平昨天在政協新年茶話會發表談話指出，在中國式現代化進程中，不僅有風和日麗，也會有疾風驟雨甚至驚濤駭浪；中國要保持戰略定力。展望2025年，習近平稱，要完整準確全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，扎實推動高質量發展，進一步全面深化改革，擴大高水準對外開放，更好統籌發展和安全。

針對過去一年，習近平指出，這一年面對國內外形勢帶來的挑戰，沉著應變、綜合施策，順利完成全年經濟社會發展主要目標任務。

經濟運行總體平穩、穩中有進，高質量發展扎實推進，科技創新取得重要進展，新質生產力穩步發展；預計全年國內生產總值成長5%左右，糧食產量首次突破1.4兆斤。重點領域風險化解有序有效，民生保障扎實有力，就業、物價保持穩定。

中央財辦副主任韓文秀昨天在人民日報刊文指出，2025年將實施更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，包括提高財政赤字率、增加赤字規模，增加發行超長期特別國債和地方政府專項債券；同時要適時降準、降息，用好公開市場操作等工具，保持流動性充裕。

韓文秀指出，要保持經濟穩定成長，保持就業、物價總體穩定，保持國際收支基本平衡，促進居民收入成長和經濟成長同步。他並提出2025年要抓好九項重點任務，包括大力提振消費、提高投資效益；科技創新引領新質生產力發展；推動標誌性改革舉措落地見效；擴大高水準對外開放；防範化解房地產市場風險、地方政府債務風險和中小金融機構風險；推進新型城鎮化和鄉村全面振興；加大區域戰略實施力度；加緊經濟社會發展全面綠色轉型；加大保障和改善民生力度等。

韓文秀將「提振消費」放在首位。他指出，與全球主要經濟體相比，中國內需不足，消費率較低，這些是差距，但也是潛力，全方位擴大國內需求是當前和今後一個時期政策發力的重要方向。

針對提振消費，韓文秀稱，將實施提振消費專項行動，推動中低收入群體增收減負，提升消費能力、意願和層級；加力擴圍實施「兩新」政策（指推動新一輪大規模設備更新和消費品以舊換新），更大力度支持「兩重」項目（指重大戰略實施和重點領域安全能力建設），有效擴大消費和投資。

北京西單商圈昨晚新年氛圍濃，有遊客觀看螢幕上的新年元素，迎接2025年。（中新社...
北京西單商圈昨晚新年氛圍濃，有遊客觀看螢幕上的新年元素，迎接2025年。（中新社）

習近平 就業 投資

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