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中國2024年持續高壓反腐 至少58名高官落馬

記者黃雅慧／即時報導
據統計，今年中國大陸至少有58名副部長級以上官員落馬，反腐高壓態勢持續。（中新社）
據統計，今年中國大陸至少有58名副部長級以上官員落馬，反腐高壓態勢持續。（中新社）

2024年依舊是中國的「打虎」大年。據中新網不完全統計，今年以來，中共中央紀委國家監委網站公開通報查處的「中管幹部」已有58名，反腐高壓態勢持續增強。

所謂「中管幹部」是指在中共中央組織部備案的幹部，其任免權在中共中央，一般為副部級以上官員。今年被查的58名中管幹部中，半數以上是任內被查。其中，被查的9名正部級官員中，就有7人是在任上被查。

報導稱，今年被查的9名正部級官員中，多人曾擔任過地方省級黨委、政府「一把手」，以及國務院組成部門或直屬機構「一把手」。

如4月被查的唐一軍，先後擔任過遼寧省省長、司法部部長；5月在農業農村部黨組書記、部長任上被查的唐仁健，曾任甘肅省省長；5月被查的苟仲文，曾任國家體育總局局長；6月被查的吳英傑，曾任西藏自治區黨委書記；7月主動投案的羅保銘，曾先後擔任海南省省長、省委書記。

中國中國今年有一正部一副部主動投案，首位主動投案的中管幹部是羅保銘，曾任天津市委常委、宣傳部部長，海南省委副書記、宣傳部部長，海南省省長、省委書記等；楊發森10月在青海省委常委任上主動投案，曾任新疆維吾爾自治區政府副主席、和田地委書記，新疆維吾爾自治區黨委常委、烏魯木齊市委書記等職。

新華社近日發布2024年中國正風反腐「成績單」中顯示，今年前三季，中國全國紀檢監察機關立案數就達64.2萬件，處分58.9萬人。

中共中央巡視組進駐單位也成為查處的主力，二十屆中央第三輪巡視4月對34家經濟工作部門和金融單位開展常規巡視，並於10月完成反饋，這趟巡查讓唐仁健、中國農業銀行原黨委委員、副行長樓文龍被查、海關總署副署長孫玉寧、中國建設銀行副行長章更生紛紛落馬。

目前二十屆中央第四輪巡視在11月完成進駐工作。15個巡視組將對34家中央和國家機關單位開展常規巡視。據悉，15個中央巡視組將在被巡視單位工作2個月左右，並接受來自被巡視單位的對於違反紀律的舉報等。後續可能有更多落馬官員出現。

不在58人名單的，還有於12月10日因「突發疾病經搶救無效」死亡的海關總署署長俞建華。網上盛傳，俞建華死前一天才遭中紀委約談，不少網路傳言稱他是在辦公室輕生，甚至有人說他是舉槍自戕。

中共 新疆 維吾爾

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