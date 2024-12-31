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川普2.0貿戰升級 分析：當前中國經濟脆弱、恐急速放緩

記者陳宥菘／綜合報導
川普（左）揚言對中國商品大增關稅。（路透）
川普（左）揚言對中國商品大增關稅。（路透）

2025年即將到來，中美經貿關係早已瀰漫「山雨欲來」氛圍。面對「川普2.0」可能帶來美中貿易戰升級，外媒分析，與川普第一任不同的是，當前中國的經濟更為脆弱，北京在應對上可能更加棘手。

北京在2025年開年之初就要先面對將卸任的拜登政府兩項科技限令，包括2025年1月1日起，美國將根據301條款提高對自中國進口的太陽能晶片、多晶矽和部分鎢產品的關稅。晶片和多晶矽的關稅稅率將提高到50%，部分鎢產品的關稅稅率將提高到25%。

自1月2日起，美國還將限制美企和美國人向中國半導體和微電子、人工智慧和量子領域投資，以防美國關鍵先進科技被用於幫助中國開發可能獲得軍事優勢的關鍵技術，進而威脅美國國安。

此前，拜登還劍指中國的成熟製程半導體，將用於半導體製造的碳化矽基板和晶圓列為調查目標。

川普將在2025年1月20日重返白宮，外界關注他是否會對中國加徵60%關稅，但川普此前已明言，就任後將對中國加徵10%關稅，理由是中國未能遏止芬太尼流入美國。

BBC中文網指出，川普這項舉措與貿易或經濟政策關係不大，而是利用關稅作為外交武器，甚至是脅迫手段，來解決與全球貿易完全無關的問題。不過，與川普第一任不同的是，目前北京的經濟處境更為脆弱。

日經中文網報導，日本經濟研究中心近日以川普對陸徵收60%關稅進行經濟預測，結果顯示，中國GDP成長率將從今年4.7%，迅速放緩到明年的3.4%。

有分析認為，川普若祭關稅戰，中國勢必反制，但華爾街日報指出，中國反制彈藥有限，若手段過激，恐致美國及其盟國加大與北京脫鉤，將使高度依賴出口的中國經濟更陷困境。

川普 關稅 拜登

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