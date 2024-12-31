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中國官媒歲末向美喊話：新冷戰打不贏 貿易戰沒贏家

中央社北京31日電
中國官媒人民日報指中美「新冷戰打不得也打不贏」，關稅戰、貿易戰、科技戰「違背歷史潮流和經濟規律，不會有贏家」。圖為美國一座豬飼養農戶。(中新社)
中國官媒人民日報指中美「新冷戰打不得也打不贏」，關稅戰、貿易戰、科技戰「違背歷史潮流和經濟規律，不會有贏家」。圖為美國一座豬飼養農戶。(中新社)

中國官媒人民日報選在今天歲末向美國喊話，指中美「新冷戰打不得也打不贏」，關稅戰、貿易戰、科技戰「違背歷史潮流和經濟規律，不會有贏家」。美方應站在「歷史正確的一邊」，與中方加強對話溝通，妥善管控分歧。

人民日報今天發表署名「鐘聲」、以「中美應多為世界注入確定性、提供正能量」為題的文章，作上述表示。「鐘聲」寓意「中國之聲」，是該報對外國發聲喊話的專欄，並傳達中國官方的意圖。

文章指出，「大國競爭」不應是時代底色，團結協作才能共克時艱。中美雙方必須明確，在當前形勢下，中美兩國共同利益「不是減少了，而是更多了」。不管是在經貿、農業、禁毒、執法、公共衛生等領域，還是面對氣候變化、人工智慧等全球性挑戰，以及在國際熱點問題上，都需要中美合作。

這篇文章提到，美國許多人一向認可「能力越大，責任越大」，中國也始終認為「大國之大，關鍵在於胸襟大、格局大、擔當大」。中美作為世界前兩大經濟體和聯合國安理會常任理事國，應該時刻考量人類前途命運，為世界和平擔當，為全球提供公共產品，為應對全球性挑戰發揮積極作用。

文章宣稱，中國始終以「對歷史、對人民、對世界負責」的態度發展中美關係，始終堅持「相互尊重、和平共處、合作共贏」三原則，始終主張中美應該做夥伴而不是當對手，始終強調「修昔底德陷阱」不是歷史的宿命，「新冷戰打不得也打不贏」。

這篇文章指出，大國競爭不符合時代潮流，也解決不了中美兩國和世界面臨的問題。共同承擔大國責任，為應對全球性挑戰做表率，這是中美應有的擔當。在世界經濟復甦乏力、全球性挑戰層出不窮的當下，中美更應把「大國責任」挺在前面，不以相互消耗拖累世界，不脅迫別國選邊站隊。

文章強調，關稅戰、貿易戰、科技戰「違背歷史潮流和經濟規律，不會有贏家」。面對經貿分歧，「脫鉤斷鏈」不是解決之道，互利合作才能共同發展。面對方興未艾的科技革命和產業變革，「小院高牆」不是大國作為，開放共享才能造福人類。

這篇文章最後說，應對全球性挑戰，中美合作「也許不是萬能的，但沒有中美合作是萬萬不能的」。美方應該秉持大國責任，站在歷史正確的一邊，與中方相向而行，加強對話溝通，妥善管控分歧，拓展互利合作，多為世界注入確定性、提供正能量。

貿易戰 關稅

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