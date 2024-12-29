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CNN：習大規模反腐 建200多座設施關犯人 非黨員也被查

中國新聞組／北京29日電
中國被指為反腐大規模擴建留置中心，但不少人卻聯想到新疆「再教育營」。圖為喀什地區的監獄，警衛站立瞭望塔內。（路透資料照片）
中國被指為反腐大規模擴建留置中心，但不少人卻聯想到新疆「再教育營」。圖為喀什地區的監獄，警衛站立瞭望塔內。（路透資料照片）

中國國家主席習近平自2012年上任以來，反腐行動日益擴張，中國已在全國各地建造或擴建200多座「留置中心」以審問貪汙嫌疑人，且反腐對象更擴展至私營企業家、學校和醫院管理者，甚至非中共黨員人士，規模前所未有，中國網友感嘆不知道什麼時候會「被人間蒸發」。

據中央社、自由亞洲電台引述CNN報導，習近平為鞏固中共黨內及國家軍隊的控制，發起一場規模空前的反腐運動，貪汙官員與習的政敵以空前速度落馬。調查發現，自2018年以來，中國新建或擴建了超過200座留置中心，用於關押和審訊在反腐運動中被調查的人員。

在留置制度下，被調查人員最長可被羈押六個月，某些情況下甚至可延長至16個月。然而，這一過程缺乏外部監督，法律援助和家庭探視均被禁止。被調查者在羈押期間需長時間保持同一坐姿，日均只能休息不到6小時，食物供給不足，部分人員出現營養不良和精神錯亂的現象。一些被羈押者在壓力下被迫簽署不實供詞，部分當事人甚至報告了身體虐待和心理折磨。

數十年來，中共中央紀律檢查委員會利用祕密的法外拘留制度「雙規」，來審問涉嫌犯下貪汙或其他罪行的黨內幹部。受到調查的中國官員可能會從黨的相關建物、飯店或其他隱密地點消失數月，無法聯絡律師，家屬也無法探視他們。

隨著雙規的廣泛虐待、酷刑和逼供所受批評與日俱增，習近平在2018年廢除這項具爭議性的做法，但允許黨有權以調查為由傳喚黨員在指定時間到指定地點。

習近平發起了一場規模空前的反腐運動，旨在打擊貪腐和不忠誠行為。 (路透)
習近平發起了一場規模空前的反腐運動，旨在打擊貪腐和不忠誠行為。 (路透)

儘管如此，習近平並未停止秘密拘留，這也一直是他打擊貪腐與異議人士的強有力武器。他反而將這項手段寫成明文法律，並賦予新名稱「留置」，由強大的新國家機構「國家監察委員會」管轄，有權單獨監禁嫌疑人，且缺乏獨立監督。留置網羅範圍比雙規更廣，不僅針對中共黨員，還可鎖定任何行使「公共權力」者，包括從官員、公務員到甚至是公立學校、醫院、體育組織、文化機構和國有企業的管理者。

遭到留置過的知名人物，包括億萬富豪投資銀行家包凡，以及曾是英超球星的中國男子足球國家隊前總教練李鐵，李鐵本月稍早已因貪腐被判處20年徒刑。

據企業公告，至少有127名中國上市公司的高階主管曾遭到留置，許多是任職私人企業，且多達四分之三的留置是發生在過去兩年。

習近平 中共

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