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暌違4年 澳洲龍蝦運抵上海 首批還沒落地就賣光

記者陳政錄／綜合報導
暌違四年，來自澳洲的岩龍蝦，已於28日凌晨從南澳運抵上海浦東機場，標誌著中澳貿易全面重啟、中澳關係回暖。圖為澳洲的漁民將捕捉到的岩龍蝦倒入暫養池。（新華社資料照）
暌違四年，來自澳洲的岩龍蝦，已於28日凌晨從南澳運抵上海浦東機場，標誌著中澳貿易全面重啟、中澳關係回暖。圖為澳洲的漁民將捕捉到的岩龍蝦倒入暫養池。（新華社資料照）

暌違四年，來自澳洲的岩龍蝦，已於28日凌晨從南澳運抵上海浦東機場，標誌著中澳貿易全面重啟、中澳關係回暖。

日前澳洲總理艾班尼斯發聲明指，已收到中方通知，澳洲龍蝦即日起可恢復輸往中國後，據中國官媒中新社，首批來自澳洲的岩龍蝦，於28日凌晨，從南澳運抵中國上海浦東機場，標誌著中澳龍蝦貿易正式全面重啟，現場有澳洲駐上海總領事館官員、南澳政府官員、東航物流相關負責人共同見證這一「重要時刻」。

據中新社，28日凌晨5時27分，隨著東航MU740航班降落上海浦東國際機場，首批從南澳出發通過直航方式批量進口的澳大利亞岩龍蝦運抵中國。

時隔四年後，再有來自澳洲的龍蝦運抵中國，圖為28日凌晨，抵達上海浦東機場的澳洲龍...
時隔四年後，再有來自澳洲的龍蝦運抵中國，圖為28日凌晨，抵達上海浦東機場的澳洲龍蝦貨櫃。（取材自中新網）

據報導，澳洲駐上海總領事館官員、南澳政府官員、東航物流旗下東航冷鏈相關負責人及客戶代表，在東航物流貨站共同見證此重要時刻，且在前一天，東航冷鏈已通過MU738航班，完成中國首單澳龍恢復進口的航空運輸測試。

此批澳洲龍蝦共195箱、淨重約4噸，來自澳龍最佳產區南澳，在航班落地後，該批澳龍已於當天上午10時50分，就出現在上海江陽路海鮮批發市場。

中媒報導稱，該批龍蝦在取得進口許可時，便已經被下游客戶預訂一空。東航冷鏈指出，在得到進口放開的資訊後，立即向相關部門申請進口批文，並第一時間組織了貨源，完成了澳洲官方認可的首批澳龍進口。

中國是澳洲最大的貿易夥伴，也曾是最大的澳洲龍蝦消費市場，2020年以前，澳洲約97%的出口到中國，每年超過1,600噸。

不過，在時任澳洲總理莫里森禁止華為參與5G網路建設，並呼籲對新冠病毒進行獨立的國際溯源調查，使中澳關係惡化下，2020年起，中國相繼對澳洲煤炭、大麥、葡萄酒、龍蝦、牛肉等商品實施禁令。

直到2022年，澳洲總理艾班尼斯上台後，開始修補與中國關係，除澳洲龍蝦外其他商品禁令陸續解禁。

今年10月，於寮國召開的東協（ASEAN）領袖峰會期間，艾班尼斯與中國國務院總理李強進行雙邊會談，雙方終於就澳洲龍蝦重新輸入中國市場達成共識，當時揭露時間點可能落在明年1月的農曆新年前；中國商務部發言人何亞東本月12日也透露，中澳雙方主管部門近期已在進行技術溝通，以解決澳龍蝦輸華檢驗檢疫問題。

接著，艾班尼斯本月20日發表聲明指出，已收到中國方面通知，澳洲龍蝦即日起可恢復輸往中國。代表這場持續4年的中澳貿易戰畫上句點。

首批從南澳出發以直航方式批量進口的澳洲岩龍蝦運抵中國，在清晨抵達機場後，當天上午...
首批從南澳出發以直航方式批量進口的澳洲岩龍蝦運抵中國，在清晨抵達機場後，當天上午就出現在上海的海鮮批發市場上。（取材自中新網）

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