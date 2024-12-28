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力推低空經濟 中國發改委成立低空經濟發展司

記者陳湘瑾／即時報導
為推進低空經濟發展，上海低空經濟產業發展有限公司於12月20日註冊成立，註冊資本人民幣9億元(約1.2億美元)。圖為廣州一家業者推出的「飛行汽車」。（新華社）
為推進低空經濟發展，上海低空經濟產業發展有限公司於12月20日註冊成立，註冊資本人民幣9億元(約1.2億美元)。圖為廣州一家業者推出的「飛行汽車」。（新華社）

中國積極發展低空經濟，中國國家發改委官網27日披露，中國低空經濟發展司成立。今年以來，包括浙江、廣東等多個中國省市陸續成立低空經濟相關產業發展平台公司。該司將負責擬訂並組織實施低空經濟發展戰略、中長期發展規劃，提出有關政策建議，協調有關重大問題等的職能司局。

低空一般指距離地面1000公尺以內的空域。低空經濟是一種新興的經濟形態，指在低空空域，以有人或無人駕駛航空器，帶動相關領域的經濟活動。

官網顯示，低空經濟發展司於近日召開推動了低空基礎設施建設座談會和低空智能網聯繫統建設專題座談會，與自然資源部、生態環境部等部委和有關中央企業以及通信、導航方面的有關專家進行了座談。

中國國務院此前宣布擴大地方政府專項債使用範圍，首度將低空經濟、量子科技、商業航太等新興產業基礎設施等納入專項債投資使用範圍。《意見》強調，專項債券使用資金將實施「正面清單」管理，將資訊技術、新材料、生物製造、數位經濟、低空經濟、量子科技、生命科學、商業航太、北斗衛星等新興產業基礎設施，算力設備及輔助設備基礎設施，高速公路、機場等傳統基礎設施安全性、智慧化改造等納入專項債券用作項目資本金範圍，提高專項債券用作專案資本金的比例上限由25%提高至30%。

中國國新辦27日舉行「中國經濟高質量發展成效」系列記者會，介紹交通運輸服務經濟高品質發展有關情況，中國交通運輸部2025年重點工作包括將發揮綜合交通運輸優勢，降低全社會物流成本，推動交通運輸改革，加快發展通用航空和低空經濟，透過改革釋放發展活力等。

債券 航太 國務院

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