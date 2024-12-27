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世銀看好中國經濟 上調明年GDP增長4.5%

記者陳湘瑾／綜合報導
世界銀行上調中國明年經濟增長預測至4.5%。圖為山東青島港貨櫃碼頭。（新華社）
世界銀行上調中國明年經濟增長預測至4.5%。圖為山東青島港貨櫃碼頭。（新華社）

世界銀行上調中國今、明兩年經濟增長預測，預料2024年GDP增長4.9%，2025年GDP增長4.5%，分別較6月時預估值上調0.1及0.4個百分點，若財政支出高於預期，加上穩定房地產業的政策更果斷，實際增長可能還會高過目前預測。

與此同時，中國國家統計局26日公布第五次全國經濟普查重點，修訂2023年GDP為129.4兆元（人民幣，下同），比初步核算數增加3.4兆元。中國政府今年1月公布的初步數據顯示，中國去年GDP總額為126.06兆元人民幣，而成長率為5.2%。美聯社指出，中國政府的數據上調使得去年的經濟規模擴大了約2.7%，但是官方並沒有給出修訂後新的經濟成長率。

世界銀行26日發布最新一期「中國經濟簡報：提振需求，重啟動能」，簡報指出，自2024年第2季以來，受國內需求疲軟和房地產業持續低迷影響，中國經濟增速放緩，當局因此推出不少旨在平衡兼顧短期國內需求和長期金融穩定的刺激政策。

世界銀行指出，雖然近期推出的政策寬鬆措施或為經濟增長提供溫和支持，但居民和企業信心不足，以及來自房地產業的逆風，將繼續拖累明年經濟增長。制約增長的結構性因素亦包括低消費、房地產企業和地方政府債務高企，以及人口老化；建議中國透過結構性改革重振經濟增長。

世界銀行表示，中國對房地產業的政策支持，預計會溫和提振住房需求並降低庫存，但行業好轉或要到明年底才會出現。如果房地產低迷延續時間更長，或進一步削弱投資和地方政府收入。

此外，企業盈利能力下降和招聘減少，恐使勞動力市場更加疲弱，進而抑制消費。疲弱的內需或會讓2024年的通貨膨脹（CPI）保持在0.4%低位，明年升幅略擴大至1.1%，估計居民收入增長放緩和低房價帶來的負面財富效應，將繼續拖累2025年消費。

世界銀行認為，全球貿易不確定性亦加大中國出口風險，但從潛在有利因素來看，近期政策制定者發布資訊指導下，如果財政支出高於預期，加上穩定房地產業的政策行動更加果斷，可能會使增長預測高過目前的預測。

各家機構在今年中共中央經濟工作會議之後，陸續調整對明年中國經濟增速預測，信貸評級機構穆迪上調經濟增長預測至4.2％，摩根大通預計放緩至3.9％，惠譽將預期從4.5％調降至4.3％，亞銀維持2024年及2025年的預測為4.8％及4.5％。世界銀行的預測算是相對看好中國今、明兩年的經濟發展。

 

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