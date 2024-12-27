中頻遞橄欖枝 官媒喊「中美合作偉業」 對日歐也釋善意

中國近期積極緩和外交關係，對美國、日本、歐洲、印度都有相關動作，「人民日報」公開徵求中美交流的感人故事。圖為中國第一夫人彭麗媛9月24日在北京參加「中美友好 青春同行」活動。（新華社）

在川普即將上任美國總統前，中國頻繁透過官媒發聲，對美方釋出善意。繼聖誕節發文徵集「中美友好合作故事」後，中共黨媒人民日報26日就中美換文續簽「中美科技合作協定」喊話，雙方合作空間龐大，應發揮互補優勢，拉長合作清單，做大合作蛋糕，還說「中美都是偉大的國家，中美合作是一項偉大的事業。」

此外，北京近期也積極緩和對外關係。中國商務部25日宣布對歐盟白蘭地進行反傾銷調查的期限將延長3個月；而而日本 外相岩屋毅25日與中國外交部長王毅 共同出席中日高級別人文交流磋商機制第二次會議，兩國外長一致同意，將依照兩國領導人共識，全面推進「戰略互惠關係」。日本外務省表示，將充分利用2025年的大阪關西世博會，推動日中關係深入發展。

本報系聯合報報導，中美雙方日前於北京，完成「中美科技合作協定」換文續簽5年。對此，人民日報26日發布代表更高層級的「鐘聲」評論文章作出表態。

文章稱，國際社會普遍歡迎協定續簽，認為中美科研合作不僅符合兩國人民利益，也將促進雙方應對全球共同挑戰。

文章表示，中美建交45年來，雙方應發揮互補優勢，拉長合作清單，強調「脫鉤斷鏈」不是解決之道，「小院高牆」更不是大國作為。

文章接著重申，中方始終保持對美政策的穩定性和連續性，和「一個中國原則」和中美三個聯合公報是雙邊關係的政治基礎，台灣問題、民主人權、道路制度、發展權是中方的四條紅線，不容挑戰，提醒「這些都是中美關係最重要的防護欄和安全網」，誤判中美關係結果將得不償失。

美國之音報導，白宮即將迎來權力更迭之際，中國共產黨機關報和政府喉舌人民日報改變了平時「抗美」的宣傳基調，最近先是舉辦「中美友好故事」徵文活動，26日又發文表示中美關係應「校準正確航向」，呼籲推動兩國關係「穩定發展、向好發展」，加強合作。除了評論文章呼籲中美合作，人民日報25日刊文表示，近日已啟動「中美友好合作故事作品徵集活動」，向大眾徵集中美交流「感人至深」的故事。該報同日以大篇幅介紹「鼓嶺故事」與「鼓嶺情緣」，以上舉動在在傳遞緩和中美關係訊號。