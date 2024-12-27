中頻遞橄欖枝 官媒喊「中美合作偉業」 對日歐也釋善意
在川普即將上任美國總統前，中國頻繁透過官媒發聲，對美方釋出善意。繼聖誕節發文徵集「中美友好合作故事」後，中共黨媒人民日報26日就中美換文續簽「中美科技合作協定」喊話，雙方合作空間龐大，應發揮互補優勢，拉長合作清單，做大合作蛋糕，還說「中美都是偉大的國家，中美合作是一項偉大的事業。」
此外，北京近期也積極緩和對外關係。中國商務部25日宣布對歐盟白蘭地進行反傾銷調查的期限將延長3個月；而而日本外相岩屋毅25日與中國外交部長王毅共同出席中日高級別人文交流磋商機制第二次會議，兩國外長一致同意，將依照兩國領導人共識，全面推進「戰略互惠關係」。日本外務省表示，將充分利用2025年的大阪關西世博會，推動日中關係深入發展。
本報系聯合報報導，中美雙方日前於北京，完成「中美科技合作協定」換文續簽5年。對此，人民日報26日發布代表更高層級的「鐘聲」評論文章作出表態。
文章稱，國際社會普遍歡迎協定續簽，認為中美科研合作不僅符合兩國人民利益，也將促進雙方應對全球共同挑戰。
文章表示，中美建交45年來，雙方應發揮互補優勢，拉長合作清單，強調「脫鉤斷鏈」不是解決之道，「小院高牆」更不是大國作為。
文章接著重申，中方始終保持對美政策的穩定性和連續性，和「一個中國原則」和中美三個聯合公報是雙邊關係的政治基礎，台灣問題、民主人權、道路制度、發展權是中方的四條紅線，不容挑戰，提醒「這些都是中美關係最重要的防護欄和安全網」，誤判中美關係結果將得不償失。
美國之音報導，白宮即將迎來權力更迭之際，中國共產黨機關報和政府喉舌人民日報改變了平時「抗美」的宣傳基調，最近先是舉辦「中美友好故事」徵文活動，26日又發文表示中美關係應「校準正確航向」，呼籲推動兩國關係「穩定發展、向好發展」，加強合作。除了評論文章呼籲中美合作，人民日報25日刊文表示，近日已啟動「中美友好合作故事作品徵集活動」，向大眾徵集中美交流「感人至深」的故事。該報同日以大篇幅介紹「鼓嶺故事」與「鼓嶺情緣」，以上舉動在在傳遞緩和中美關係訊號。
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