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地方拓財源、亂查企業 中央擬擴大查處究責

記者陳政錄／綜合報導

經濟持續低迷、地方財政吃緊，為開拓財源，中國各地「涉企執法」亂象頻傳，甚至有企業每年被以各種理由檢查上百次，嚴重干擾企業正常運營。對此，中國國務院常務會議日前審議通過「關於嚴格規範涉企行政檢查的意見」，明確要求各地減少入企檢查頻次，並強調將加大對亂檢查的查處力度，嚴肅究責。

司法部上個月公布的行政執法監督典型案例中，某市就有一家天然氣輸送公司從2021年至2023年，每年都曾遭遇上百次檢查。2021年的檢查更高達326次，接待檢查人員5344人次，幾乎到了天天檢查的地步。

上海第一財經稱，對該企業展開檢查的行政部門主要涉及發展改革、安全生產、能源等；檢查層級則涵蓋省、市、縣、鄉四個層級。該公司負責人稱，近年來檢查主體多、檢查內容多、檢查頻次多、檢查標準不一，企業疲於應付。

地方政府頻繁對企業展開檢查，因為如此才能對企業開出各種罰單，拓展地方財政收入，形同變相增稅。

據新華社報導，為此，總理李強23日主持召開國務院常務會議，審議通過「關於嚴格規範涉企行政檢查的意見」。會議指出，涉企行政檢查初衷是為了規範和引導企業依法經營。但實踐中一些地方和部門涉企行政檢查亂作為問題時有發生，影響企業正常生產經營和營商環境改善。

李強要求，要嚴格規範涉企行政檢查，合理設置頻度，妥善把握力度，著力提升精準度，努力做到「既不缺位、也不越位」。同時要明確行政檢查主體，清理公布行政檢查事項，從源頭上遏制亂檢查。

會議並提出，要把規範行政檢查作為明年規範涉企執法專項行動的重要內容，加大對亂檢查的查處力度，嚴肅責任追究。

上周國務院也曾召開「提升行政執法規範化水平」的專題學習。李強當時說，一些領域和地方濫用行政裁量權、執法不公正的現象仍然存在，要從群眾和企業反映強烈的問題入手。

國務院 李強 司法部

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