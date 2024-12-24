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時隔1年多 中國外交部宣布：日本外相岩屋毅周三訪京

記者黃雅慧／即時報導
中國外交部發言人毛寧24日宣布，日本外相岩屋毅將於25日應邀訪問中國，並將同中國外長王毅會談。（路透）
中國外交部發言人毛寧24日宣布，日本外相岩屋毅將於25日應邀訪問中國，並將同中國外長王毅會談。（路透）

中國外交部發言人毛寧24日宣布，日本外相岩屋毅將於25日(周三)應邀訪問中國。中國外長王毅將同岩屋毅外相舉行外長會談並共同出席中日高級別人文交流磋商機制第二次會議。這也是日本外務大臣繼2023年4月後的訪中訊息。

面對美國當選總統川普將在明年1月20日上任，外界將其視作中日改善雙邊關係的開始，同時為了應對川普上任帶來的風險，這一天距離日本首相石破茂上任85天。

日本放送協會（NHK）報導，日首相石破茂11月在秘魯與習近平舉行領袖會談時，確認推動外交部長互訪作為促進日中對話的一環，岩屋對此表達出積極展開協調以期早日實現的看法。

此前日媒報導，岩屋希望藉由跟王毅的會談確認雙方致力構築具建設性且穩定性的日中關係，並針對早日實現恢復日本產水產品進口交換意見。日本政府希望在岩屋訪問中國後，能盡早邀請王毅訪日，正式改善雙方關係，將在考量國會審議及預算編列日程等因素展開具體協調。

而近期對於中方將開放日本海產品進口消息持續升溫。日媒共同社稍早報導，日本外相岩屋毅預計本周出訪中國，將與中國外長王毅舉行會談，岩屋毅將要求中方切實履行恢復日本水產進口的共識。

此外，日媒《日經新聞》引述中國政府相關人士報導，中國正考慮恢復進口日本海產品，預計最早於2025年上半年解除相關禁令。報導稱，中國國務院總理李強可能於2025年5月至6月訪問日本，參加在日本舉行的中日韓首腦會談，屆時將進一步落實恢復進口的政策。

上一次日本外務大臣訪中落在2023年4月，時任外務大臣林芳正訪問中國，雖釋出中日改善關係意願訊號，但當時輿論普遍認為，中日關係依然崎嶇。

日本 王毅 石破茂

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