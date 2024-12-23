中修法擴大海警權力 將明訂可驅逐外國漁船

中國全國人大常委會正在審議漁業法修訂草案，預計將漁業法與海警法規定相銜接，進一步明確中國海警有權驅逐外國漁船。圖為一艘菲律賓漁船停泊在有爭議的黃岩島海域，附近有中國海警船隻巡航。（路透）

中國14屆全國人大常委會會議21日審議「漁業法」修訂草案，此次修法重點包含深化涉外漁業治理、維護國家漁業權，並將漁業法與海警法規定相銜接，進一步明確中國海警有權驅逐外國漁船。

中國近年在南海、東海等海域多次與菲律賓、越南、日本等鄰國發生漁業糾紛，外界關注中國海警在相關海域未來執法角色的變化，此次修法受關注。

據中國人大網，中國全國人大常委會法工委發言人王翔表示，中國漁業法於1986年制定實施以來，在2013年前曾四次修改部分條款。這次修法的主要考量是，更好地統籌養殖業、捕撈業發展以及漁業資源增殖和保護；以及深化涉外漁業治理，促進漁業對外交流合作，依法維護國家漁業利益。

修訂草案共7章88條，主要修改內容共6項，包括：明確漁業發展總體要求；促進和規範漁業養殖；嚴格漁業捕撈管理；加強漁業資源增殖和保護；深化涉外漁業治理，及強化漁業監督管理，亦修訂了法律責任規定。

中新社報導，涉外漁業治理方面，草案與海警法的規定相銜接，進一步列明中國海警的漁業執法權限，並規定對違法進入「中國管轄水域」從事漁業生產等活動的外國漁船，責令其離開或者驅逐，沒收魚獲、罰款甚至沒收船舶。

草案也規定漁業執法機構對外國漁船實施港口國、沿岸國監督檢查；外國漁船到中國港口裝卸魚獲，應當經港口主管部門批准，到指定港口停泊並接受口岸檢疫、檢查；被認定為從事非法捕撈的外國漁船，則禁止進入中國港口。

中菲近期在仁愛礁、黃岩島等南海海域發生多次海警船衝突碰撞。今年9月，越南最少10名漁民在南海西沙群島海域捕魚時，曾被中國船隻包圍；中國漁船在日本周邊海域活動亦逐年加劇。

同時，兩岸漁業糾紛近年也有增加趨勢。澎湖「大進滿」漁船今年7月初曾因違反中國大陸休漁規定在中國海域遭扣押人船，船長直至11月中旬才獲釋。此次修訂草案亦完善了休禁漁區、休禁漁期制度，值得台灣漁民留意。

中國14屆全國人大常委會第13次會議21日至25日在北京舉行，中國農業農村部長韓俊於21日會議對漁業法修法說明，會議閉幕後將發布公報，說明表決情況及新法內容。