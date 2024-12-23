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中共黨刊捍衛習近平權威 和軍報「打擂台」

記者陳宥菘／綜合報導
中共中央總書記習近平上任後即多次強調「軍委主席負責制」，但解放軍報近日卻接連發文呼籲黨內「集體領導」的重要性。圖為12月20日習近平視察解放軍駐澳門部隊。（新華社）
中共中央總書記習近平上任後即多次強調「軍委主席負責制」，但解放軍報近日卻接連發文呼籲黨內「集體領導」的重要性。圖為12月20日習近平視察解放軍駐澳門部隊。（新華社）

身兼中共中央軍委主席的中共總書記習近平上台後，透過反腐，大規模清洗解放軍，多名解放軍高層落馬。中共中央機關期刊「求是」16日發布習近平文章，高喊必須以「刀刃向內」的勇氣，推動中共自我革命。

與此同時，中央軍委機關報「解放軍報」本月已刊登4篇文章強調「集體領導」，頗有挑戰「軍委主席負責制」的意味。

此番中共黨刊與軍報呈現「打擂台」景象，有分析認為，這無疑是對習近平個人權威的質疑和挑戰。

美國之音報導，習近平上台後，解放軍高層落馬消息不斷，最新一起在11月底，中國國防部主動宣布中央軍委委員苗華涉嚴重違紀，遭停職檢查。苗華是繼李尚福之後，近年第二位落馬的中央軍委委員。隨後，解放軍報在這個月一連發了4篇文章重申「黨內民主與集體領導」，引發關注。

12月4日，中解放軍網發文「帶頭堅持黨性原則」，破題即強調「民主集中制」是中共的根本組織原則和領導制度，並引用習近平視察火箭軍某旅時的談話，強調要嚴格落實民主集中制。

本月9日，解放軍報發表題為「帶頭堅持集體領導」文章，強調「個人」絕不能凌駕於領導集體之上。

本月11日和16日，解放軍報又發表「帶頭發揚黨內民主」和「帶頭維護班子團結」兩篇文章。

前者指出，書記雖是「一班之長」，但絕不能把自己當作「一家之主」，並稱「讓人講話」是民主作風最起碼的要求。後者則稱，要搞好團結，必須堅持民主集中制，這是團結的基礎。

報導引述政大國關中心研究員宋國誠解讀，解放軍報是「打著鄧旗反習旗」。嚴肅來說，主張集體領導，實際上是否定了習近平的軍委主席負責制，這要看習近平是怎麼看待軍報的文章；平常心來看，叫做大鳴大放，但若是嚴重來看的話，就可能叫妄議中央了。

不過，香港中文大學未來城市研究所副主席許楨認為，黨報刊與軍報的文章並非相互叫陣，解放軍報近期文章講的主題其實都是軍中反腐，文中批評的對象並非習近平，而是解放軍體系中存在的「幫會化」氣息，把上下級關係演變成對部隊主官的個人忠誠。

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