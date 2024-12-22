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中國安部指控境外間諜 利用社群平台竊取中國國家機密

中國新聞組／即時報導
中國國安部提醒民眾警惕社交平台裡，可能潛伏有境外間諜。（路透）
中國國安部提醒民眾警惕社交平台裡，可能潛伏有境外間諜。（路透）

在中國國安機關眼中，間諜無所不在，網路社群平台也不例外。中國國家安全部微信公眾號23日發表題為「警惕評論區裡的碟影重重」的文章指出，近年來，部分境外間諜情報機關利用網絡社交媒體評論區竊取中國國家祕密、擾亂網絡秩序，對中國國家安全構成威脅。

中國國安部列出境外間諜機關利用社群平台，威脅中國國家安全的三種基本型態：

一、偽裝身分，伺機竊取情報。中國國安部稱，境外間諜情報機關可能通過偽裝成相關話題愛好者，潛伏在有關政治、經濟、軍事、科技等內容的網路評論區裡，以詢問、辯論、交友等方式刺探中國國家祕密。

工作發現，有境外間諜情報機關通過人工篩選或算法捕捉等方式，在某涉及中國科技項目視頻的評論區中刺探中國科研裝備參數、編號、研發人員等涉密敏感信息。

二、散播流言，擾亂民眾認知。中國國安部指出，境外間諜情報機關可能通過招募「水軍」、使用社交媒體機器人等方式，在評論區中肆意編造散布抹黑中國政府、政策的不實言論，或歪曲中國歷史誤導民眾認知。

工作發現，有境外間諜情報機關在關於中國歷史英雄人物的網絡評論區中大量刷屏野史、偽史，妄圖詆毀抹黑中國歷史文化與英雄楷模，消解人民群眾對中國英雄人物的敬仰及對中國歷史文化的認同。

三、操縱話題，挑起輿論爭端。中國國安部表示，境外間諜情報機關可能通過創建大量用於製造輿論的網絡帳號，在社交媒體中主動操縱設置話題，並在評論區中刷屏控評，激化矛盾、製造對立，企圖帶偏輿論風向，操縱輿論話題。

工作發現，有境外間諜情報機關惡意設置有關敏感話題，並刷屏煽動反動言論，激化中國民眾情緒，試圖挑事鬧事、製造混亂。

中國國安部為此提醒民眾特別是核心涉密崗位工作人員，在參與網路評論時，不在評論區中發布任何涉密信息，不暴露自己接觸到涉密單位、涉密人員及國家祕密的情況，避免被別有用心之人利用。

同時提高自身辨別能力，不被虛假信息和惡意誘導所迷惑，不盲目轉發未經證實的消息，如發現疑似境外間諜在社交媒體評論區刺探中國涉密信息，或散播具有煽動性、顛覆性言論等可疑線索，可向國家安全機關舉報。

間諜 微信 辯論

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