分析：中國對Nvidia反壟斷調查 恐失國際併購案話語權

輝達晶片示意圖。(路透)

中國日前針對4年前的併購案對輝達 (Nvidia)展開反壟斷調查，引起華爾街關注。道瓊旗下的「巴隆周刊」分析指出，中國以科技巨頭為反擊目標，暴露出對不斷升級的技術管制感到焦慮，此舉恐導致自身話語權和經濟受損。

「巴隆周刊」（Barron's）20日對反壟斷調查可能發展的結果推敲出3種情境。

首先，調查可能被撤銷。川普（Donald Trump）即將就職美國總統，中國可能把此案作為與美國新任政府的談判籌碼，先對輝達處以巨額罰款，再向川普表示，這是為了回應拜登（Joe Biden）政府的魯莽措施，若川普與習近平就技術管制重啟規則，調查可能被撤銷。

另一種可能是輝達支付罰款、雙方和解。輝達約15%的營收來自中國，如果中國官方執行罰款，輝達可能會直接支付。罰款粗估介於67億至560億美元之間。同時，中國可能也會意識到它仍然需要輝達的晶片 。

最後一種可能是，中國手段過了頭以致報復行動適得其反。如果中國試圖與川普政府重啟技術管制談判最終失敗，中國國家市場監督管理總局面臨壓力，可能必須兌現懲罰。這會向企業傳達一個訊息，即遵守美國出口管制會成為中國開鍘的對象。

分析指出，中國對美國人工智慧領導企業公然報復很可能會觸碰新政府和國會底線。

中國去年曾以國家安全為由，對美國半導體大廠美光公司（Micron）在中國銷售的產品啟動網路安全檢查，並要求中國關鍵資訊基礎設施的運營者停止採購美光產品。

分析說，這些情境衍生更大的問題，就是如果中國並非基於正當競爭理由，即對美國企業出手，那麼美國和其他國家是否還需要承認中國官方機構對併購案的否決權。

中國依據企業年營業額門檻來決定哪些併購案需要接受調查，以維護自身市場利益。不過，儘管低於年營業額門檻，中國官方仍可以國家安全為由對企業進行調查。

舉例來說，中國官方曾在2018年反對美國晶片製造商高通（Qualcomm）對恩智浦半導體公司（NXP Semiconductors NV）的440億美元高價收購案，並在2023年阻止了晶片大廠英特爾 （Intel）對以色列高塔半導體（Tower Semiconductor）的收購案。

分析指出，產業整併壓力和地緣政治因素未來可能推動更多半導體公司的交易。

英特爾的命運仍懸而未決，如何提升英特爾在先進晶片生產上的競爭力是個棘手問題。北京也已表示可能會對英特爾在中國銷售的產品進行網路安全審查。

因此，美國是否會繼續讓中國對戰略性併購案擁有否決權是個問號，特別是當這些交易是為了確保美國在關鍵技術領域領先中國、基於國家安全考量下必須採取的戰略。

分析寫到，中國的行動可能反而促使美國採取非傳統手段，將中國徹底排除在外。

分析補充，反壟斷和全球競爭規則源自美國，美國監管機構已到中國和其他國家，建立類似標準規範，以評估反競爭行為並促進跨司法管轄區的協調。但美國過去曾經打亂自己建立的全球規範和機構，包括世界貿易組織（WTO），未來不排除再次發生。

一旦美國認定中國將反壟斷工具政治化，美國企業在政府支持下可能會挑戰中國官方調查的合法性，而與中國接觸密切的企業可能面臨罰款、產品禁售、甚至人員被捕的風險，在中國經濟已經陷入結構性衰退的情況下，此類措施可能會加速投資者外逃。

分析認為，中國針對美國科技巨頭的行動可能將適得其反，使中國陷入自己釀成的意外後果。