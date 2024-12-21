中海警局：菲1架C-208型機19日非法侵入中國黃岩島領空

菲律賓發現一艘編號552的中國人民解放軍海軍艦艇位於距菲律賓三描禮士省海岸約50海里處。 (取自每日詢問者報公布視頻)

據中國海警局昨發布訊息，海警局新聞發言人劉德軍表示， 12月19日，菲律賓1架C-208型機未經中國政府允許，非法侵入中國黃岩島領空，中國海警嚴密監控，依法警告驅離。

他表示，黃岩島是中國固有領土，菲方行為嚴重侵害中國主權，極易引發海空意外事件。我們正告菲方立即停止侵權挑釁。中國海警將持續加強在中國管轄海域維權執法，堅決維護國家領土主權和海洋權益。

而根據菲律賓每日詢問者報的報導，週四（19日）上午，菲律賓海岸警衛隊在例行海上巡邏中監測了南海黃岩島內外的12艘中國船隻。

菲律賓海岸警衛隊南海發言人塔里耶拉長（Jay Tarriela） 表示，菲律賓海警船Teresa Magbanua （即最大的9701艦）和 BRP Cabra （4409號艦）向該地區約 40 名菲律賓漁民分發了食品包和雜貨。

塔里耶拉在一份聲明中說：「BFAR巡邏機對海事情況進行了空中監視，發現了位於黃岩島外的兩艘中國海警船隻（3106和3104），以及周圍水域的七艘中國海上民兵船隻。「此外，還觀察到兩艘中國海上民兵船隻駐紮在淺灘內，監視進入該地區的路線。此外，據報，一艘編號552的中國人民解放軍 海軍艦艇位於距菲律賓三描禮士省海岸約50海里處。