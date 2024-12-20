我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

卸任前夕 拜登政府再宣布軍援台灣5.7億美元

中國通知澳洲恢復龍蝦進口 澳總理：貿易障礙消除

關稅迫近 中國國企2週內採購逾120萬公噸美國大豆

中央社台北21日電
路透社報導，中國國企中國儲備糧管理集團兩周內採購了約125萬噸美國大豆。(路透資料照)
路透社報導，中國國企中國儲備糧管理集團兩周內採購了約125萬噸美國大豆。(路透資料照)

美國候任總統川普此前表明，上任後會對中國商品加徵10%關稅。路透社報導，中國國企中國儲備糧管理集團上週及本週分別採購了約75萬噸及約50萬噸美國大豆。市場分析師認為，這可能是為了補充中國的大豆戰略儲備。

路透社20日引述兩名知情的貿易商表示，中國儲備糧管理集團有限公司本週購入50萬公噸美國大豆，將於明年3月及4月交付。該集團上週也訂購了75萬公噸美國大豆，將於明年1月至3月交付。

中國是全球最大的大豆購買國，也是美國及巴西的重要市場。中國此輪並非購入較便宜的巴西大豆，而是向美國購買。有貿易商表示，中儲糧偏好購入美國大豆，因美國大豆較巴西大豆不易變壞，在儲存上較好。

有貿易商表示，作為中國國營糧食貿易商和戰略儲備管理的中儲糧，上述採購數量並不多，該公司通常一次購買數百萬公噸。

有貿易商表示，中儲糧進行這些採購可能是為了向即將上任的美國政府鷹派人士遞出橄欖枝。但有市場分析師認為，此舉更可能是為了補充中國的大豆戰略儲備，因為這些採購數量不足以令中國在政治上得分。

芝加哥的AgResource公司總裁巴斯（Dan Basse）表示，如果中國是為了在政治上示好，採購數量應該是幾百萬公噸，而不是幾十公噸。

巴斯表示，最近中國對美國採購大豆的數量，遠低於被視為作出政治示好的數量，如2023年11月亞太經合組織峰會前一週，中國向美國採購約300萬公噸大豆，當時中國、台灣和美國之間的關係備受關注。

據一位貿易員透露，中儲糧購入美國大豆的每蒲式耳離岸價格（FOB）較芝加哥期貨交易所3月期貨價高出約0.9美元、較5月期貨高出約0.8美元，比同期巴西大豆的離岸價格高出0.8美元至1美元左右。

巴斯表示，美國大豆的溢價也顯示中國正在尋求補充其儲備，但這種購買熱潮可能是短暫。

報導表示，中儲糧的儲備屬機密，並會將儲備拍賣給國內業者，之後再補充新貨源。有中國資深大豆產業高階主管表示，私營企業會對價格較敏感，但中儲糧較重視大豆質素。

中儲糧沒有回應路透社的置評請求。

關稅 川普

上一則

X帳號「李老師」發行迷因幣 網：新套路割韭菜？

延伸閱讀

下單台積電晶片供應華為 廈門算能將被美國列黑名單

下單台積電晶片供應華為 廈門算能將被美國列黑名單
美防衛學者：川普上任後 美對台延宕軍備將陸續移交

美防衛學者：川普上任後 美對台延宕軍備將陸續移交
全球「8個」旅遊景點將關閉 2025年恐怕無法再前往

全球「8個」旅遊景點將關閉 2025年恐怕無法再前往
政府恐關門 白宮批川普擋法案…記者追問拜登呢？

政府恐關門 白宮批川普擋法案…記者追問拜登呢？

熱門新聞

中國著名太空物理學家和太空天氣學家張效信。(取材自中國科學院網站)

「又是車禍」 放棄綠卡回中的物理學家喪命 質疑聲四起

2024-12-18 08:30
蘭州交通大學一對情侶在樓梯上激情交戰，全被遠處學生目擊拍下。（視頻截圖）

蘭州高校男女在隱密樓梯「埋頭苦幹」 大膽動作全被拍

2024-11-22 06:30
上海60歲的「摩登奶奶」，因自律的生活飲食加上運動，讓她60歲卻擁有20多歲的好體態。（取材自微博）

上海「摩登奶奶」60歲擁20歲身材 引20多歲小伙追求

2024-12-13 06:00
華為新旗艦機Mate 70搭載的處理器，仍用7奈米生產。（美聯社）

專家拆解華為最新手機 評估晶片製程落後台積電6年

2024-12-13 18:58
33歲的李卓君(右)和33歲的陳嘉保(左)。（圖／翻攝自NSW Police）

中國人妻雪梨遇害 遭棄屍郊區 來自台灣的丈夫目前下落不明

2024-12-14 21:50
一名廣東女子被人灌醉後性侵，她不甘受辱投江自盡；示意圖。(本報資料照片)

遭3男密謀灌醉後輪姦 粵女投江自盡前1動作留下鐵證

2024-12-19 06:30

超人氣

更多 >
好市多熱門聖誕商品回歸 顧客怨：以前半價就買得到

好市多熱門聖誕商品回歸 顧客怨：以前半價就買得到
她退休後減去這6項花費 每月省下575元

她退休後減去這6項花費 每月省下575元
不滿拜登被拉下 吉兒想報復裴洛西、賀錦麗？零互動畫面曝光

不滿拜登被拉下 吉兒想報復裴洛西、賀錦麗？零互動畫面曝光
WSJ：拜登任期4年被親信「守護」遮掩衰老 部長也難見他

WSJ：拜登任期4年被親信「守護」遮掩衰老 部長也難見他
天價帳單...45歲男做大腸鏡檢查 醫院竟開價1.9萬

天價帳單...45歲男做大腸鏡檢查 醫院竟開價1.9萬