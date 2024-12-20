我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

失聯好幾天 密爾比達1家4口陳屍公寓

僑領孫耀寧被捕 友人：不信「文人」是「間諜」

免簽策略奏效 中航空載客量突破7億人次創新高

中國新聞組／綜合報導
國際遊客訪問中國人數逐漸增加，專家指出過境免簽政策優化有助吸引外國遊客。圖為外國青年走進福州三坊七巷，領略福州歷史文化魅力。（中新社）
國際遊客訪問中國人數逐漸增加，專家指出過境免簽政策優化有助吸引外國遊客。圖為外國青年走進福州三坊七巷，領略福州歷史文化魅力。（中新社）

中國民用航空局16日披露，截至12月15日，今年中國航空公司完成旅客運輸量超過7億人次，達7億48萬人次，日均旅客運輸量超過200萬人次，同比增長18.1%，創中國民航發展歷史新高。

中新社報導，中國民航局方面指出，中國國內市場保持旺盛，截至12月15日，今年中國國內航線完成旅客運輸量約6.4億人次，同比增長約13%，較2019年同期增長約14%。 　　

國際市場加快恢復。2024年7月以來，恢復程度連續五個月超過90%，截至12月15日，今年國際航線旅客運輸量超過6000萬人次，同比增長逾130%，恢復至2019年同期約88%。

此外，今年春運、暑運期間，民航日均旅客運輸量分別完成210萬人次和229萬人次，行業單日最高旅客運輸量達245萬人次，較2023年單日最高提高9.8%；行業平均客座率水平超過83%，同比提升逾5個百分點，與2019年同期基本持平，行業客座率單日最高接近88%。

中國民航局表示，下一步將密切關注民航市場變化，確保民航運行安全平穩有序，積極挖掘中國國內航空市場需求，持續推進國際航空市場恢復和發展。

此外，隨著中國簽證政策不斷優化，外國遊客赴中旅遊熱度上升。中國在線旅遊平台「去哪兒」17日發布的數據顯示，該平台上今年以來使用非中國護照預訂中國國內航線機票的旅客預訂量，同比增長近2倍。

去哪兒數據顯示，使用非中國護照預訂中國國內航線機票的旅客之中，持美國、俄羅斯、加拿大、韓國、澳洲護照旅客的預訂量排名前五位。持馬來西亞、日本、哈薩克護照旅客的預訂量同比增幅最明顯，均在2倍以上。

除了飛機，不少外國遊客選擇在中國乘坐高鐵出行。平台數據顯示，美國、韓國、俄羅斯、越南、馬來西亞的旅客高鐵票預訂量排名靠前，江浙滬2小時高鐵圈、川渝2小時高鐵圈、廣深2小時高鐵圈廣受歡迎。中國國家移民管理局17日發布公告，即日起全面放寬優化過境免簽政策，將過境免簽外國人在境內停留時間由原72小時和144小時均延長為240小時（10天）。適用對外開放口岸由原有的39個增加至60個。 　　

去哪兒平台預計，隨著此次過境簽證政策優化，更多中國二線城市將迎來外國旅客。目前，二線城市中可接待外國旅客的三星級以上酒店供給量基本滿足外國旅客需求，這些酒店的位置覆蓋了主要商圈、景區、交通樞紐。 　　

去哪兒大數據研究院研究員肖鵬表示，如今中國已成為不少外國旅客的首選中轉地，如日本、韓國旅客會通過中國中轉飛往澳洲。此次過境免簽政策優化，將有助於進一步吸引外國遊客赴中。

上一則

「賣照片換一棟房」明星代拍揭祕：你抓我跑、「錢頂著」就幹

下一則

港拚觀光 熊貓列車行駛機場快線 恐龍會客室開放

延伸閱讀

大批中企參展CES遭拒簽 規模之大「前所未有」

大批中企參展CES遭拒簽 規模之大「前所未有」
拜登趕在川普就任前 獎勵韓國SK海力士4.5億美元

拜登趕在川普就任前 獎勵韓國SK海力士4.5億美元
浙大學生赴英邀請函爆造假 遭拒發簽證10年

浙大學生赴英邀請函爆造假 遭拒發簽證10年
加州高鐵獲聯邦資金 阻礙日增

加州高鐵獲聯邦資金 阻礙日增

熱門新聞

中國著名太空物理學家和太空天氣學家張效信。(取材自中國科學院網站)

「又是車禍」 放棄綠卡回中的物理學家喪命 質疑聲四起

2024-12-18 08:30
蘭州交通大學一對情侶在樓梯上激情交戰，全被遠處學生目擊拍下。（視頻截圖）

蘭州高校男女在隱密樓梯「埋頭苦幹」 大膽動作全被拍

2024-11-22 06:30
上海60歲的「摩登奶奶」，因自律的生活飲食加上運動，讓她60歲卻擁有20多歲的好體態。（取材自微博）

上海「摩登奶奶」60歲擁20歲身材 引20多歲小伙追求

2024-12-13 06:00
華為新旗艦機Mate 70搭載的處理器，仍用7奈米生產。（美聯社）

專家拆解華為最新手機 評估晶片製程落後台積電6年

2024-12-13 18:58
33歲的李卓君(右)和33歲的陳嘉保(左)。（圖／翻攝自NSW Police）

中國人妻雪梨遇害 遭棄屍郊區 來自台灣的丈夫目前下落不明

2024-12-14 21:50
德國「英飛凌」公司表態，有意在中國晶圓廠生產晶片。（ 路透）

又一半導體大廠表態 德「英飛凌」有意在中生產車用晶片

2024-12-12 01:29

超人氣

更多 >
吳奇隆劉詩詩婚變爆不停 知情好友洩真相　

吳奇隆劉詩詩婚變爆不停 知情好友洩真相　
好市多出售的鹽疑遭污染 這3州宣布緊急召回

好市多出售的鹽疑遭污染 這3州宣布緊急召回
芝百歲人瑞黃超蓮 獨搭捷運 享受生活 分享長壽秘訣

芝百歲人瑞黃超蓮 獨搭捷運 享受生活 分享長壽秘訣
助中共滲透美政界「反台獨」僑領孫耀寧被捕

助中共滲透美政界「反台獨」僑領孫耀寧被捕
川普2.0時代 影響居住海外退休族的3件事

川普2.0時代 影響居住海外退休族的3件事