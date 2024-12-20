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美示警核威脅 估解放軍5年後核彈破千 北京：充滿偏見

記者陳政錄／綜合報導
中國解放軍火箭軍9月時向太平洋相關公海海域，成功發射一發攜載訓練模擬彈頭的洲際彈道飛彈，準確落入預定海域。（取材自「中國軍號」微信公眾號）
中國解放軍火箭軍9月時向太平洋相關公海海域，成功發射一發攜載訓練模擬彈頭的洲際彈道飛彈，準確落入預定海域。（取材自「中國軍號」微信公眾號）

美國國防部發布年度「中國軍力報告」，預估2030年中國將擁有超過1000枚核彈，再次示警中國核威脅，並罕見提及貪腐問題造成解放軍人事動盪，中國外交部19日表示，美方報告是「罔顧事實，充滿偏見」。面對美方近年多次提及中國擴核，專家認為美方愈來愈將中國列為重要威脅；中國學者則表示，美方是為其霸權「延壽」尋找預算和政治支持，與中方奉行自衛防禦的核戰略不同。

中國外交部發言人林劍說，美方報告不過是為維持自己的軍事霸權找藉口。他說，敦促美方摒棄冷戰思維和霸權邏輯，客觀理性看待中國的戰略意圖和國防建設，停止年復一年發表這種不負責任的報告。

中國國防部發言人張曉剛日前在回應「中國核威脅」時說，中國堅定奉行自衛防禦的核戰略，恪守不首先使用核武器的政策，不與任何國家搞軍備競賽。他還說，美國才是世界上最大的核威脅，美國歷來是拿著手電筒只照別人不照自己。

美國約自六年前將中國視為「戰略競爭對手」後，即不斷示警中國正進行核擴張、威脅他國等。

「中國軍事與安全動態報告2024」封面。（取材自觀察者網）
「中國軍事與安全動態報告2024」封面。（取材自觀察者網）

淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林穎佑分析，新版報告書除了固定會有的章節，特別值得注意的新內容，是提及中共解放軍中貪腐問題嚴重，過去一年多位高階將領因為涉案被捕。林穎佑說，自己上個月到華府參加解放軍研討會，對此就有所感覺。另外則是美方愈來愈將中國列為重要威脅，尤其是共軍擁有的核武，可說已取代冷戰時代的蘇聯，成為華府心中的大患。

據環球時報，清華大學戰略與安全中心研究員周波表示，美國有5400枚核彈頭，中國核武庫仍然很小。中國必須建立足夠的威懾力量，來抵禦敵人的第一次打擊，並確保擁有反擊能力。

北京外國語大學國際關係學院專家卓華認為，美近年將核戰略威懾重點轉向中國，透過拼湊「棋逢對手」的核情境，將核武力量升級納入對華戰略競爭，從而為美國的核武擴張行為尋找穩定可持續的預算和政治支持。

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