我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

習近平監誓 岑浩輝宣誓就任澳門行政長官

川普言聽計從？干預開支案 馬斯克被酸「影子總統」

付鵬、高善文唱衰中國經濟 各地證監局監管首席經濟學家發言

記者黃國樑／即時報導
經濟學家唱衰中國經濟後，中國出現關於規範首席經濟學家、證券分析師、基金經理人公開聲音的監管要求。圖為2024年4月廣交會上展出的能源利用解決方案。(新華社)
經濟學家唱衰中國經濟後，中國出現關於規範首席經濟學家、證券分析師、基金經理人公開聲音的監管要求。圖為2024年4月廣交會上展出的能源利用解決方案。(新華社)

中國出現關於規範首席經濟學家、證券分析師、基金經理人公開發言的監管要求。財新網昨19日引述消息人士報導，中國多地證監局陸續對券商等提出監管要求，旨在加強對公開言論的管理，尤其是首席經濟學家、券商分析師、基金經理等從業人員對外發聲的管理工作。

中國兩名經濟學者高善文和付鵬早前在內部演講中直指國內經濟問題後，兩人的微信和短視頻平台等社交媒體帳號均被屏蔽。這一要求監管的聲音可能與這兩起事件有關。

擔任安信證券首席經濟學家，兼中國太平洋保險集團獨立董事的經濟學者高善文，12月3日在一場有關明年投資策略的活動上發表演講時表示，疫情後出現違反常態現象，「中國社會上到處都是生機勃勃的老年人，死氣沉沉的青年人和生無可戀的中年人」。他並認定中國的GDP每年平均可能高估了3個百分點，過去幾年累計的經濟總量的高估也許有10個百分點。

而另一在東北證券研究所擔任首席經濟學家的付鵬，則是11月24日發表演說時表示，當今中國在有效需求不足、中產階級殞落下，官方救經濟措施已無法像2008年般奏效。

財新網引述消息人士稱，有券商研究所已在內部發文，加強對分析師的管理，要求分析師要全面規範自身言行，嚴守執業準則，強調研報是觀點的唯一標準，不要為博眼球說一些出格的話語，不要為了吸引顧客、附和熱點而放寬標準，不可存僥倖心理試探監管紅線。

規定也要求，禁止從業人員以任何方式向客戶提供上市公司研究紀要，相關紀要只能內部存檔或作為撰寫研報的素材。

付鵬及高善文兩位證券機構首度經濟學家唱衰中國經濟後，中國出現關於規範首席經濟學家...
付鵬及高善文兩位證券機構首度經濟學家唱衰中國經濟後，中國出現關於規範首席經濟學家、證券分析師、基金經理人公開聲音的監管要求。圖為付鵬。 (取自抖音百科)
付鵬及高善文兩位證券機構首度經濟學家唱衰中國經濟後，中國出現關於規範首席經濟學家...
付鵬及高善文兩位證券機構首度經濟學家唱衰中國經濟後，中國出現關於規範首席經濟學家、證券分析師、基金經理人公開聲音的監管要求。圖為高善文。 (取自抖音百科)

證券 微信 疫情

上一則

金融業瘋搶國債 WSJ：足見中國經濟蕭條政策失信

下一則

習近平監誓 岑浩輝宣誓就任澳門行政長官

延伸閱讀

秋後算帳？中國監管要求規範首席經濟學家等公開言論

秋後算帳？中國監管要求規範首席經濟學家等公開言論
憂關稅生效後漲價 民眾搶購電腦零件、咖啡及橄欖油

憂關稅生效後漲價 民眾搶購電腦零件、咖啡及橄欖油
逾3成疫情期間購屋者明年想賣房 這群人占大宗

逾3成疫情期間購屋者明年想賣房 這群人占大宗
習近平新經濟走回14年前胡、溫老路 專家：飲鴆止渴

習近平新經濟走回14年前胡、溫老路 專家：飲鴆止渴

熱門新聞

中國著名太空物理學家和太空天氣學家張效信。(取材自中國科學院網站)

「又是車禍」 放棄綠卡回中的物理學家喪命 質疑聲四起

2024-12-18 08:30
蘭州交通大學一對情侶在樓梯上激情交戰，全被遠處學生目擊拍下。（視頻截圖）

蘭州高校男女在隱密樓梯「埋頭苦幹」 大膽動作全被拍

2024-11-22 06:30
上海60歲的「摩登奶奶」，因自律的生活飲食加上運動，讓她60歲卻擁有20多歲的好體態。（取材自微博）

上海「摩登奶奶」60歲擁20歲身材 引20多歲小伙追求

2024-12-13 06:00
華為新旗艦機Mate 70搭載的處理器，仍用7奈米生產。（美聯社）

專家拆解華為最新手機 評估晶片製程落後台積電6年

2024-12-13 18:58
33歲的李卓君(右)和33歲的陳嘉保(左)。（圖／翻攝自NSW Police）

中國人妻雪梨遇害 遭棄屍郊區 來自台灣的丈夫目前下落不明

2024-12-14 21:50
德國「英飛凌」公司表態，有意在中國晶圓廠生產晶片。（ 路透）

又一半導體大廠表態 德「英飛凌」有意在中生產車用晶片

2024-12-12 01:29

超人氣

更多 >
冬季財運爆發 四生肖貴人相助「賺錢運飆」

冬季財運爆發 四生肖貴人相助「賺錢運飆」
吳奇隆劉詩詩婚變爆不停 知情好友洩真相　

吳奇隆劉詩詩婚變爆不停 知情好友洩真相　
雪梨雙屍命案新進展 傳台裔夫「積欠鉅額賭債」妻不知情

雪梨雙屍命案新進展 傳台裔夫「積欠鉅額賭債」妻不知情
好市多出售的鹽疑遭污染 這3州宣布緊急召回

好市多出售的鹽疑遭污染 這3州宣布緊急召回
助中共滲透美政界「反台獨」僑領孫耀寧被捕

助中共滲透美政界「反台獨」僑領孫耀寧被捕