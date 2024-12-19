付鵬、高善文唱衰中國經濟 各地證監局監管首席經濟學家發言

經濟學家唱衰中國經濟後，中國出現關於規範首席經濟學家、證券分析師、基金經理人公開聲音的監管要求。圖為2024年4月廣交會上展出的能源利用解決方案。(新華社)

中國出現關於規範首席經濟學家、證券 分析師、基金經理人公開發言的監管要求。財新網昨19日引述消息人士報導，中國多地證監局陸續對券商等提出監管要求，旨在加強對公開言論的管理，尤其是首席經濟學家、券商分析師、基金經理等從業人員對外發聲的管理工作。

中國兩名經濟學者高善文和付鵬早前在內部演講中直指國內經濟問題後，兩人的微信 和短視頻平台等社交媒體帳號均被屏蔽。這一要求監管的聲音可能與這兩起事件有關。

擔任安信證券首席經濟學家，兼中國太平洋保險集團獨立董事的經濟學者高善文，12月3日在一場有關明年投資策略的活動上發表演講時表示，疫情 後出現違反常態現象，「中國社會上到處都是生機勃勃的老年人，死氣沉沉的青年人和生無可戀的中年人」。他並認定中國的GDP每年平均可能高估了3個百分點，過去幾年累計的經濟總量的高估也許有10個百分點。

而另一在東北證券研究所擔任首席經濟學家的付鵬，則是11月24日發表演說時表示，當今中國在有效需求不足、中產階級殞落下，官方救經濟措施已無法像2008年般奏效。

財新網引述消息人士稱，有券商研究所已在內部發文，加強對分析師的管理，要求分析師要全面規範自身言行，嚴守執業準則，強調研報是觀點的唯一標準，不要為博眼球說一些出格的話語，不要為了吸引顧客、附和熱點而放寬標準，不可存僥倖心理試探監管紅線。