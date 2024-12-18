「又是車禍」 放棄綠卡回中的物理學家喪命 質疑聲四起

中國著名空間物理學家和空間天氣學家張效信。(取材自中國科學院網站)

又一位頂尖科學家因為車禍離世，中國著名空間物理學家和空間天氣學家、國家衛星氣象中心研究員張效信博士，因遭遇交通事故，於12月15日18時58分在北京逝世，享壽62歲。他為了投入中國空間天氣事業建設，放棄美國綠卡 回國，也曾獲人社部「傑出高級留學歸國人員」稱號。有網友發現近年來多位科學家遭遇車禍，實在不尋常。

每日經濟新聞報導，張效信1962年9月出生於山東昌樂，1987年7月本科畢業於吉林大學理論物理專業，1990年7月碩士畢業於中國科學院空間科學與應用研究中心空間物理專業，2003年8月博士畢業於美國奧本大學空間物理專業。

2007年4月，張效信作為高層次人才被引進為中國氣象局特聘專家，其後他毅然放棄美國綠卡，全身心投入中國空間天氣事業建設與發展

張效信長期從事空間天氣相關研究工作，其科研成果在國內外具有重要影響。曾主持國家自然科學基金項目、科技部863專項等多個重大項目，創新研究成果卓著，相關研究成果在國際頂級學術期刊發表。

張效信作為中國氣象局空間天氣業務建設的重要開拓者和奠基人之一，在自主空間天氣監測預警技術與平台研發、拓展空間天氣服務領域、增強學科社會影響力方面做了大量成效顯著的工作。

另外，張效信遭遇車禍離世的訊息引發網友討論。這幾年，中國已經有多位科學家遭遇車禍身亡，有網友盤點離世的科學家，認為此事不尋常。

2019年6月14日，工程院院士、北京交通大學原校長寧濱14日在北京因交通意外逝世，享壽60歲。2020年9月，青稞領域首席科學家尼瑪扎西遭遇車禍逝世，享年55歲。在2023年6月22日，著名植物學家，傑出轉基因科學家張大兵在去研究所的途中遭遇車禍去世，8天後，中國科技大學研究院院士馮暘赫也遭遇車禍過世。