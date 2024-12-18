又一頂尖科學家離美 癌症科學家孫少聰返中組建研究室

近期癌症科學家孫少聰回到中國組建研究室。（取材自首都醫學科學創新中心）

近期中國癌症 科學家孫少聰回到中國組建研究室，凸顯隨著中美關係緊張，中籍科學家紛紛離美返中。有消息稱，此前美國政府對孫少聰進行了調查。值得一提的是，今年以來，中國高校和科研機構湧現一股世界頂尖科學家和數學家的「加盟潮」，其中不僅有中國出生的華裔 學者，也不乏外國學術專家。

港媒南華早報報導，有消息人士稱，此前美國政府對孫少聰展開所謂的「與中國的關係」調查，使其在2022年被免職。孫少聰本人也證實於今年7月以特聘研究員的身分加入首都醫學科學創新中心（CIMR），並開始為實驗室招兵買馬。據首都醫學科學創新中心（CIMR）官網介紹，目前孫少聰同時為免疫與感染研究所所長、首都醫科大學講席教授。

據介紹，孫少聰實驗室將致力於研究腫瘤免疫、自身免疫和炎症疾病的分子機制，尤其是T細胞的功能與調節。T細胞是免疫系統中的一種重要白細胞，負責幫助機體抵禦感染和癌症。孫少聰早年曾帶領團隊第一個證明瞭K63泛素化調節T細胞發育和外周細胞功能的維持作用，在該領域取得了開創性成果。

孫少聰擁有湖北大學生物學學士學位。他於1992年在瑞典斯德哥爾摩大學獲得微生物學博士學位後，在美國加州大學舊金山分校完成博士後研究。1994年，他加入賓夕法尼亞州立大學醫學院從助理教授做起，13年晉升為傑出教授。

孫少聰在2007年加入德克薩斯大學MD安德森癌症中心，曾任免疫系講席教授，癌症免疫研究中心副主任，炎症與癌症研究中心主任，免疫系副主任。在此期間，孫少聰於2012年被評為「長江學者」。「長江學者」是由中國教育部和李嘉誠基金會支持的一項著名人才招聘計畫。

2018年，美國國立衛生研究院（簡稱NIH）和美國司法部 分別啟動了針對「中國涉嫌從事經濟間諜活動和技術盜竊」的調查。這些調查引發了人們對種族定性的擔憂。

紐約時報此前報導，美國國立衛生研究院（簡稱NIH）2018年對德克薩斯大學MD安德森癌症中心(University of Texas MD Anderson Cancer Center)的三名科學家表示了擔憂。該中心隨後證實，已決定將他們解雇。而這三起案件中都提到了與中國或中國居民、機構的關係。

已全職回歸中國任教的美籍華裔數學家丘成桐近期在接受採訪時表示，過去十年，美國政府對中國科學家表現出嚴重歧視，這些科學家除了離開美國別無選擇，因為他們只有在支持性的研究環境中才能展現出最佳工作狀態。