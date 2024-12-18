中國刺激經濟 明年財政赤字率上看4% 將創新高

中國擬對明年刺激經濟政策預作更多儲備。路透引述知情人士稱，中國領導人日前同意將明年財政赤字率目標提高至占中國國內生產總值（GDP）的4%，創下歷史最高水準；同時維持5%左右的經濟成長目標。

中國自今年9月下旬起陸續推出經濟刺激措施，但迄今成效有限，消費和投資 依舊疲弱，儘管房市似乎出現止跌訊號，市場對經濟復甦的前景仍偏看淡。這將促使中國當局推出更積極的刺激舉措和更充足的財政儲備。

路透報導，與今年最初設定財政赤字率占GDP的3%目標相比，最新的財政赤字率目標，符合中央政治局和中央經濟工作會議提出「更加積極」的財政策略。

而額外1個百分點的GDP支出相當於人民幣約1.3兆元（約1784億美元）。兩名知情人士說，更多刺激措施將透過發行預算 外特別債券來籌集資金。

值得注意的是，儘管中國推出了一系列刺激措施，但衡量外國執行長（CEO）對中國信心的關鍵指標，卻自新冠疫情 以來首次出現悲觀情緒。

彭博社報導，總部位於美國的智庫世界大型企業聯合會的一項調查顯示，大多數歐美企業的國家或地區負責人對中國的信心，從前6個月的56降至49。根據調查標準，高於50代表樂觀，低於50則為悲觀。

這項調查是在9月30日至10月28日期間進行，時間點正好是北京宣布了降息等措施以支持經濟成長。當時，威脅對中方商品加徵關稅的川普尚未當選美國總統。

彭博社報導認為，調查凸顯了企業對今年中國經濟揮之不去的擔憂。