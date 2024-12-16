中國欲稱霸AI江湖 業界分析：有的功力已超越美國對手

業界和分析師向CNBC表示，中國的AI模型廣受歡迎，就效能而言正直追甚至超越美國對手。(美聯社)

中國稱霸人工智慧（AI ）領域的努力可能逐漸奏效。業界和分析師向CNBC表示，中國的AI模型廣受歡迎，就效能而言正直追甚至超越美國對手。

AI已成為美中之間最新戰場，雙方均將此視為有戰略意義的技術。華府持續管制中國取得最先進的AI運算晶片 ，原因就是擔憂對方的AI技術可能對美國國安構成威脅。

和美國若干領先的AI公司一樣，中國AI企業也正在開發所謂的大型語言模型（LLMs）。這些模型基於龐大的資料來訓練，並支援聊天機器人在內的應用功能。

不過，與OpenAI 模型不同的是，許多中國企業開發開源或開放權重的LLMs，開發者可以免費下載並以此為基礎來開發，且無需遵守發明人的嚴格授權要求。

大型語言模型共享平台Hugging Face機器學習工程師王鐵震表示，中國LLMs是平台下載量最多的模型。他指出，由阿里巴巴開發的AI模型系列「Qwen」是Hugging Face最受歡迎的模型。他還說，無論選擇哪種規模的模型，Qwen大概是效能表現最佳的模型。

中國新創企業DeepSeek最近因推出DeepSeek-R1的模型而引起關注。DeepSeek上個月表示，R1模型能和OpenAI的o1模型競爭，這模型專為推理或解決更複雜的工作而設計。

Qwen和DeepSeek宣稱，他們的模型在各項功能上能和Meta的Llama在內其他開源模型以及OpenAI在內的封閉式模型競爭。

顧問公司DGA Group合夥人特里奧洛（Paul Triolo）告訴CNBC，「中國企業希望他們的模型能在中國以外的地區廣泛使用，這無疑是成為AI領域世界級的參與者的一種方式」。

當今的AI模型被比做作業系統，像是微軟的Windows、Google的Android以及蘋果的iOS，這些作業系統在行動裝置和個人電腦市場中占據主導地位，而AI模型也可能具備類似的市場支配潛力。果真如此，打造一個有主導地位的LLM也影響重大。

倫敦國王學院高級講師孫鑫說：「中國企業認為LLM是未來科技生態系統的核心。」