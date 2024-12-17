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習近平號召「刀刃向內」 山西政協主席被查 已9正部級落馬

中國新聞組／北京17日電
習近平(右)在中共機關刊物《求是》16日出刊的文章中警告，黨必須採取反制措施，防範任何利益集團、權力組織或特權階層侵害、腐蝕黨員。(路透資料照片)
習近平(右)在中共機關刊物《求是》16日出刊的文章中警告，黨必須採取反制措施，防範任何利益集團、權力組織或特權階層侵害、腐蝕黨員。(路透資料照片)

根據中央紀委國家監委網站16日消息，山西省政協黨組書記、主席吳存榮涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。而同日出版的中共機關刊物《求是》發表國家主席習近平的文章，習近平表示，中國共產黨必須「刀刃向內」，以消除包括腐敗在內的紀律問題。

吳存榮是繼江西政協主席唐一軍之後，今年又一個在任上被查的省政協主席，成為今年第9名被查的正部級官員，以及今年第56名被中紀委官宣調查的「中管幹部」（中組部管理的幹部）。另外，新華社山西分社分黨組成員、副社長汪振望涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委駐人民日報社紀檢監察組紀律審查和山西省監察委員會監察調查。

極目新聞報導，吳存榮生於1963年5月，安徽無為人，長期任職安徽，曾擔任安徽省水利廳廳長、合肥市市長、合肥市委書記等職，2011年10月躋身安徽省委常委，兼任合肥市委書記。2016年11月，吳存榮任安徽省委常委、副省長、省政府黨組副書記。報告顯示，今年12月4日，吳存榮出席了公開活動。

另據美國之音報導，《求是》發表習近平的文章《深入推進黨的自我革命》中指出，隨著形勢任務、外部環境變化和黨員隊伍自身變化，黨內不可避免會出現各種矛盾和問題，必須以刀刃向內的勇氣，及時消除各種消極影響。黨必須採取反制措施，防範任何利益集團、權力組織或特權階層侵害、腐蝕黨員。

此外，中共中央軍委委員、軍委政治工作部主任苗華11月底因涉「嚴重違紀」而遭停職調查。美國CNN分析，調查苗華為習近平不斷擴大的內部清洗行動開闢了新戰線。這也讓外界懷疑，地緣政治緊張局勢加劇之際，習近平是否可以解決軍隊的系統性貪腐問題，並加強解放軍的戰備能力。

美國國防大學（National Defense University）國家戰略研究所中國軍事事務研究中心資深研究員吳志遠（Joel Wuthnow）指出，苗華垮台讓外界再度懷疑，習近平究竟對領導戰爭的高階將領有多少信心。

習近平在中共機關刊物《求是》16日出刊的文章中警告，黨必須採取反制措施，防範任何...
習近平在中共機關刊物《求是》16日出刊的文章中警告，黨必須採取反制措施，防範任何利益集團、權力組織或特權階層侵害、腐蝕黨員。(歐新社)

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