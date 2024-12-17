美智庫：中國深入墨西哥投資 存量高出墨官方數據6倍

在墨西哥最大港口曼薩尼約港，超過40%的貨櫃來自中國。(路透)

「中國和墨西哥 日益密切的貿易關係讓美國緊張。」英國金融時報報導，過去幾年中國深入墨西哥供應鏈 ，增加在墨西哥的投資 ，愈來愈多中企也開始在該國建工廠。中墨經貿關係的發展引起美國政府不安，美國智庫估計，實際投資可能比墨西哥政府報告的數字高出六倍。

報告引述墨西哥政府的統計數據，去年來自中國和香港的投資為4500萬美元，不到投資總額的2%。但房地產分析公司SiiLA指出，目前中企在墨西哥占據的工業用地面積三年已增加一倍，顯示中國與墨西哥實際有著更密切的經貿關係。

報導舉例說，阿利安薩工業區是墨西哥重要的製造業基地，位於與美國德州接壤的科阿韋拉州，距離美國邊境僅250公里，德國戴勒姆卡車、跨國車企斯特蘭提斯等歐美企業已在此地經營多年。近年，科阿韋拉州政府致力吸引中企投資。

許多專家認為，墨西哥政府發布的外國直接投資（FDI）數據低估了真實的投資水準。美國智庫榮鼎集團估計，實際的投資存量可能比墨西哥政府報告的數字高出六倍。

報導指出，墨西哥已在2023年成為美國最大的貿易夥伴，但墨西哥從中國的進口也保持成長，今年前三季，從中國運往墨西哥的20英尺貨櫃數量年增19%，在墨西哥最大港口曼薩尼約港，超過40%的貨櫃來自中國。

由於墨西哥與美國和加拿大簽署了自由貿易協定，中國與墨西哥日益密切的經貿令一些美國政治人物感到緊張。報導稱，支撐北美貿易的《美墨加協定》將在2026年接受審查，中國在墨西哥供應鏈中的地位可能成為審查的核心。

墨西哥汽車協會主席岡薩雷斯表示，從供應鏈中移除中國企業是非常困難的，石墨等大多數材料的生產都依賴中國，「無論美國、加拿大或德國，任何國家都不可能100%切斷與中國的聯繫」。

川普已威脅要在重返白宮後對墨西哥和加拿大徵收25%的關稅，以解決移民、毒品等問題。金融時報指出，墨西哥經濟高度依賴出口，80%以上的商品都出口到美國，如果川普的關稅威脅落實，可能對墨西哥經濟造成「毀滅性打擊」。