這不是歧視什麼是歧視？MIT教授舉例「中生作弊」 翻車了

麻省理工學院（MIT）教授在PPT裡特別單獨註明中國學生。（視頻截圖）

麻省理工學院（MIT）教授Rosalind Picard近日在「AI頂會」NeurIPS（神經信息處理系統大會）會議上演講人工智能作弊時，以「一位被頂尖大學開除的中國學生的辯解」為例說明，引發在場一名中國女留學生不滿發言，批評Picard拿中國學生當例子涉及種族歧視 。事件引發杜克大學教授陳怡然在內的AI大老和網民聲援，迫使NeurIPS和Picard先後為涉歧視道歉。

綜合看看新聞、鳳凰網報導，近日在人工智能頂會NeurIPS會議上，被稱為「情感計算」之母的Picard受邀演講，她在一頁PPT中寫著：「我這樣做，就是為了讓我的論文結果看上去更好。再說了我們學校從沒有人教過我們道德和價值觀。——這是一位被頂尖大學開除的中國學生的辯解」。

雖然她備註了一段文字：「並非所有中國留學生 都是這樣，大部分人都是道德感很強的」。但在場有人提問，她的回答是「也許有，也許很常見，誰知道呢。我希望這只是個例」。

她的言論讓在場的中國留學生感到不舒服，QA環節中，一位中國女學生對Picard提問，質疑其在PPTslide上註明中國籍涉及種族歧視，不同國家學生都有不端行為，為什麼偏偏在反面例子以備註單獨強調是中國留學生，且在演講中，國籍並不是重要細節，她建議教授未來演講去掉這個國籍備註 。

中國女留學生質問MIT教授的視頻隨即在網上被瘋傳，AI大老紛紛發聲反駁該教授的觀點。

谷歌首席科學家JeffDean表示，「我看到的那個幻燈片內容相當冒犯。這種泛泛而論的偏見在NeurIPS或其他任何地方都不應該存在」。杜克大學陳怡然教授也發文，「就這件事而言，這裡用任何具體的國家、種族、和群體來舉例既不恰當，也完全沒有必要」。 杜克大學陳怡然教授表示，「就這件事而言，這裏用任何具體的國家、種族、和群體來舉例既不恰當，也完全沒有必要」。（網頁截圖）

事情發酵後，12月13日，主辦方發表了官方聲明指出，NeurIPS承認，主講人對中國留學生的文化概述強化了隱性偏見。這不是NeurIPS的立場，是NeurIPS所不能容忍的。他們正與演講者討論這個問題。NeurIPS致力於每個人都能得到平等對待。

稍後，主講教授Picard也在MIT網站上發表聲明道歉指出，她很後悔在演講中提到了國籍這個細節，為此事造成的困擾感到非常抱歉。「我堅信，生成式人工智能提出的實際和倫理問題影響著我們所有人。我希望我們能夠跨越國家和文化界限，共同解決這些問題」。

據了解，Rosalind Picard是麻省理工學院教授，1990年代提出「情感計算」概念，認為計算機應能理解和回應人類的情感。她在相關領域獲得了100多項專利，還創辦了兩家公司。

而在現場提出質疑的中國女留學生事後在小紅書發文表示，希望隱形歧視能得到重視，也「相信我們不卑不亢的態度會在每一次這樣的事件中由反擊得到展現」。