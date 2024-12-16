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中企擁電動卡車霸權 法媒：拓展供應鏈得從中國開始

中國新聞組／北京16日電
葦渡科技純電重卡繼中美歐市場後，登陸紐西蘭，加速新能源出海步伐。（取材自中國卡車網）
葦渡科技純電重卡繼中美歐市場後，登陸紐西蘭，加速新能源出海步伐。（取材自中國卡車網）

憑藉供應鏈和成本優勢在電動汽車領域占據主導地位的中國車企，正利用同樣的優勢悄然鞏固其在電動卡車市場的地位。據了解，中企包攬全球電動卡車銷量7成，有業內人士表示，要想在電動卡車產業站穩腳跟，即使要拓展供應鏈，在最初也要依賴中國的產業基礎，「你必須從中國開始，別無選擇」。

觀察者網引述法媒報導，儘管西方國家對來自中國的電動汽車實施嚴厲制裁，但中國電動卡車在國際市場的占有率和影響力一直在增長。國際能源署的數據顯示，2023年，全球電動卡車銷量的70%來自中國品牌。比亞迪和北汽福田等中國車企已將其電動卡車出口至義大利、波蘭、西班牙和墨西哥等國，並在世界各地開設了組裝廠。

「中國的卡車在新興市場通常具有成本競爭力。」美國諮詢公司艾睿鉑（AlixPartners）大中華區聯合負責人、亞洲汽車和工業諮詢業務主管戴加輝（Stephen Dyer）說，「對於成熟市場來說，其性能和耐用性還不能滿足大多數客戶的需求，但這種情況正在改變。」

按照國際能源署的數據，目前電動卡車在全球所有卡車銷量中所占比率不到1%，但其樂觀認為，政策和技術的發展將使電動卡車在未來10年內得到更廣泛的應用。

戴加輝稱，與國外競爭對手相比，外界對於中國製造卡車仍持有一定看法，「以往來看，中國卡車的使用壽命往往比歐洲或日本卡車短」。但中國汽車製造商被指可以快速縮小這一差距。

根據CALSTART旗下「零排放技術清單」（ZETI）項目收集的數據，中國重型卡車的平均續航里程為250公里，而美國的卡車平均為322公里。日前，中國新能源重卡初創公司葦渡科技表示，其電動重卡在滿電、滿載49噸的情況下，續航可達到670公里。此外，動力電池巨頭寧德時代日前針對商用車重卡領域推出了新的電池產品，將支持換電模式，大大節省終端用戶的補能時間。

在葦渡科技創始人韓文看來，電動卡車行業的「顛覆時機已經成熟」。他表示，中國現有的電動汽車生態系統是一個巨大的優勢，葦渡科技就正利用中國境內一家電動公交公司的工廠生產電卡。「我們很幸運能擁有中國的（電動汽車）供應鏈。」韓文說，「毫無疑問，中國也將在重型卡車電氣化方面占據優勢。」

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