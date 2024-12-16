由美主導的市場被顛覆 中激光切割機進化 美企首次求購

11月底，奔騰激光60kW高功率激光切割機出口美國。（取材自奔騰激光官網）

中國高科技製造業再獲里程碑式成就。浙江奔騰激光（Penta Laser）向美國客戶出口一台60kW（千瓦）超高功率激光切割機，不但是美國鋼結構行業的首台60kW激光切割專用自動化設備，更顛覆激光切割業由美企主導的傳統「逆向輸出」。另外，中國新型集裝箱起重機也進駐德國漢堡港，宣示中國製造業進軍國際市場再跨大步。

觀察者網引述香港南華早報報導，在中方於12月1日實施新的激光出口管制措施之前，武漢楚天激光集團和義大利El.En集團合資組建的奔騰激光，向一家未透露名稱的客戶發運了一台60kW（千瓦）的激光切割機。據了解，該客戶是一家成立於1903年的美國某大型跨國集團，以「在全球鋼結構領域的領先地位」而聞名。對此消息，奔騰激光在其官網予以了證實。

據報導，這種機器能夠以每分鐘11-12米的速度切割20毫米厚的碳鋼，精度達到0.03毫米，並具備自動裝料和卸料功能。此外，這台機器還支持斜角切割，因此能夠適應複雜的製造需求。該客戶在全面深入考察和驗證奔騰激光的高功率激光產品技術和海外市場的表現後，決定選擇與奔騰激光深度合作，於4個月前訂購了這套大型高功率激光切割自動化產線。「中國激光」雜誌社在其激光領域官方微信公眾號「激光評論」中介紹，這台尖端機器已於11月24日離開了奔騰激光位於山東省的工廠。 奔騰激光研製的60kW激光切割機。 （奔騰激光官網示意圖）

奔騰激光總部位於浙江省溫州市，官網顯示，該公司於2023年3月推出了世界上第一台60kW激光切割機。據介紹，20kW切割機的切割速度約為每分鐘3.5米，而60kW系統的切割速度是其四倍。

奔騰激光集團總裁吳讓大表示：「激光切割機的發展在60kW時已基本達到最佳功率，因為這一功率水平已完全能夠替代等離子切割和火焰切割。」

激光切割是一種精確且通用的工藝，它利用集中的光束來切割、塑形或雕刻金屬、塑料或玻璃等材料，它的優勢是精度高、廢料少、加工時間短，使之成為建築、造船、航空航天和重型製造等行業不可或缺的工藝。

南華早報指出，中國製造商正利用光纖激光技術的進步，使傳統上由美國企業主導的激光切割行業正經歷重大變革。據微信公眾號「激光評論」介紹，自今年以來，奔騰激光高功率切割+各種自動化產線已向美國、英國、日本、荷蘭等發達國家大量出口，不僅滿足了國際市場客戶需求，也全面展示了中國高端製造裝備進入國際市場的巨大潛力。

另外，法廣網報導，德國漢堡港導入三台中國新型集裝箱起重機，該系統不需要起重機操作員，而是透過遠程控制，可望大幅提高效率。這些起重機預計明年投入營運，將加快物流裝卸速度，可望帶來技術革命。