「中大蒜構成威脅」 林劍1張圖反酸：吸血鬼才怕大蒜

圖為中國外交部發言人林劍。（路透）

美國禁止美軍商店銷售中國大蒜，更有參議員主張中國大蒜構成「極大威脅」，引發關注。中國外交部發言人林劍在社交平台X上發布一張圖片回擊，稱「只有吸血鬼才怕大蒜」；央視指美國政策「裝蒜」，禁售中國大蒜是個「冷笑話」，直言是美國大搞保護主義、打壓中國發展的幌子。 美國指控中國大蒜危害國家安全，林劍回擊：吸血鬼才怕大蒜。（取材自X平台）

綜合觀察者網、央視報導，林劍14日在X平台上發布了一張圖片，其中代表美國的山姆大叔以吸血鬼形象出現，在大蒜面前露出驚恐表情，並搭配文字說明：「一些美國政客聲稱中國大蒜對美國的食品安全構成巨大威脅。而中國網民認為，只有吸血鬼才怕大蒜。」

美國眾議院近日通過2025財年國防授權法案，以「農業安全和反競爭方面的擔憂」禁止美軍商店銷售中國的新鮮或冷藏大蒜。參議員史考特（Rick Scott）認為，中國大蒜損害美國農民利益及食品安全，要求商務部發起301調查，並將中國生產的大蒜列入下一次更新的「使用童工或強迫勞動生產的商品清單」。

對此，中國網友覺得好氣又好笑，「大蒜：我漂洋過了個海，就變成了生化武器，我厲害吧？」還有人質問「香菜呢？大蔥呢？怎麼就大蒜有威脅？美國已經到了驚弓之鳥的地步？」

央視「主播說聯播」指出，近年美國為了遏制中國，一些政客無中生有、無事生非，之前更宣稱在美國港口營業的中國起重機可能發揮「間諜作用」，完全是草木皆兵。從無人機到起重機、從冰箱到大蒜，被美國扣上「國家安全風險」帽子的中國產品愈來愈多，而所謂的證據沒有一個經得起檢驗，「說白了，這不過是美國大搞保護主義、濫用國家力量遏制打壓中國發展、強推『脫鉤斷鏈』的幌子罷了。」